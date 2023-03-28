Vizesiz gidilebilen ülkeler 2023: Sırt çantası ve pasaport yeter

Vizesiz gidilecek ülkeler 2023 hangileri? Bununla birlikte Türkiye’den vize istemeyen ülkeler hangileri? Ayrıca Türk vatandaşlarından vize istemeyen ülke var mı? Tüm bu sorulara cevap veriyoruz.

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Vizesiz gidilebilen ülkeler 2023: Sırt çantası ve pasaport yeter - Resim: 1 1 8

VİZESİZ GİDİLEBİLECEK ÜLKELER 2023

Vizesiz gidilebilecek ülkeler listesi ile karşınızdayız. Avrupa, Asya, Okyanusya, Amerika, Afrika ve Amerika kıtalarında Türkiye’den vizesiz ya da kapıda vizeyle gidilen toplam 111 ülke var. Pratik bir şekilde seyahat edebileceğiniz, Türkiye’den vizesiz gidilecek ülkeler listemize başlıyoruz!

Konunun detaylarına inmeden önce, vizesiz ülkeleri kolayca keşfedebileceğiniz tabloya göz atabilirsiniz.

Vizesiz gidilebilen ülkeler 2023: Sırt çantası ve pasaport yeter - Resim: 2 2 8

VİZESİZ GİDİLEBİLECEK ÜLKELER 2023 TAM LİSTE

Antigua ve Barbuda: Vizesiz. 90 Gün

Arnavutluk Vizesiz, 90 Gün

Azerbaycan: 90 Gün

Bahamalar Kapıda Vize, 240 Gün

Bahreyn: Online Vize, 30 Gün
Barbados, Vizesiz, 6 Ay
Belarus (Beyaz Rusya), 30 Gün

Belize: Vizesiz, 90 Gün

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE),Online Vize, 29 Gün

Bolivya:Vizesiz, 90 Gün
Bosna-Hersek

Botsvana:Vizesiz, 90 Gün

Brezilya

Brunei: Vizesiz, 30 Gün

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Cape Verde: Kapıda Vize

Cibuti: Online Vize, 90 Gün

Doğu Timor: Kapıda Vize, 30 Gün

Dominika: Vizesiz, 21 Gün

Dominik Cumhuriyeti: Kapıda Vize, 30 Gün

Ekvador: Vizesiz, 90 Gün

El Salvador: 90 Gün

Endonezya: Vizesiz, 30 Gün

Ermenistan: Kapıda ve Online Vize, 21 Gün

Etiyopya: Online Vize

Esvatini (Svaziland): Vizesiz, 30 Gün

Fas: 90 Gün

Fiji: Vizesiz, 90 Gün

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Fildişi Sahili: Online Vize

Filipinler: Vizesiz, 30 Gün

Filistin: Vizesiz, 30 Gün

Gabon: Kapıda Vize

Guatemala: Vizesiz, 90 Gün

Güney Afrika Cumhuriyeti: Kapıda Vize, 30 Gün

Gürcistan: Vizesiz, 365 gün

Haiti: Kapıda Vize, 90 Gün

Honduras: Vizesiz

Hong Kong: Vizesiz, 90 Gün

Irak: Kapıda Vize, 10 Gün

İran: Vizesiz, 90 Gün

Jamaika: 90 Gün

KKTC: Vizesiz

Kamboçya: Online vize ve Kapıda Vize, 30 Gün

Karadağ: Vizesiz, 90 Gün

Katar: 90 gün

Kazakistan: Vizesiz, 30 Gün

Kenya: Online Vize

Kırgızistan: Vizesiz, 90 Gün

Kolombiya: Vizesiz, 90 Gün

Komor Federe İslam Cumhuriyeti: Kapıda Vize

Kosova: Vizesiz, 90 Gün

Kosta Rika: Vizesiz

Kuveyt: Kapıda Vize, 90 Gün

Laos: Kapıda Vize ve Online Vize, 30 Gün

Lübnan: Vizesiz, 90 Gün

Madagaskar: Kapıda Vize, 30 Gün

Makao: Vizesiz, 30 Gün

Kuzey Makedonya: Vizesiz, 90 Gün