Vizesiz gidilebilen ülkeler 2023: Sırt çantası ve pasaport yeter

VİZESİZ GİDİLEBİLECEK ÜLKELER 2023

Vizesiz gidilebilecek ülkeler listesi ile karşınızdayız. Avrupa, Asya, Okyanusya, Amerika, Afrika ve Amerika kıtalarında Türkiye’den vizesiz ya da kapıda vizeyle gidilen toplam 111 ülke var. Pratik bir şekilde seyahat edebileceğiniz, Türkiye’den vizesiz gidilecek ülkeler listemize başlıyoruz!

Konunun detaylarına inmeden önce, vizesiz ülkeleri kolayca keşfedebileceğiniz tabloya göz atabilirsiniz.