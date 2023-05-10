Yapay zeka öncüsü dünyaya yönelik tehdidin iklim değişikliğinden 'daha acil' olabileceğini söylüyor
Yapay zeka öncüsü Geoffrey Hinton Reuters'a verdiği bir röportajda, yapay zekanın insanlık için iklim değişikliğinden "daha acil" bir tehdit oluşturabileceğini söyledi.
Yapay zeka öncüsü Geoffrey Hinton Cuma günü Reuters'a verdiği bir röportajda, yapay zekanın insanlık için iklim değişikliğinden "daha acil" bir tehdit oluşturabileceğini söyledi.
"Yapay zekanın fikir babalarından" biri olarak bilinen Geoffrey Hinton, kısa bir süre önce Alphabet (GOOGL.O) şirketinde geçirdiği on yılın ardından, eski işverenini etkilemeden teknolojinin riskleri hakkında konuşmak istediğini söyleyerek şirketten ayrıldığını açıkladı.
Hinton'un çalışmaları, çağdaş yapay zeka sistemlerinin gelişimi için temel olarak kabul edilmektedir. 1986'da, yapay zeka teknolojisinin temelini oluşturan sinir ağlarının geliştirilmesinde bir dönüm noktası olan "Hataları geri yayarak temsilleri öğrenme" adlı ufuk açıcı makalenin ortak yazarıdır. 2018 yılında, araştırma alanındaki atılımları nedeniyle Turing Ödülü'ne layık görülmüştür.
Ancak şimdi, makinelerin insanlardan daha fazla zekaya ulaşması ve gezegenin kontrolünü ele geçirmesi durumunda yapay zekanın yaratacağı olası tehditle ilgili endişelerini kamuoyuna açıklayan ve sayıları giderek artan teknoloji liderleri arasında yer alıyor.