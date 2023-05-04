Yapay zekanın mucidinden korkutan açıklama!
Yapay zekanın mucidi olarak kabul edilen Geoffray Hinton, bu konuda yapmış olduğu çalışmalardan ötürü pişman olduğunu dile getirdi.
Yapay zekanın babası olarak bilinen Geoffray Hinton, bu konuda yapmış olduğu çalışmalardan ötürü pişman olduğunu dile getirdi ve Google’dan istifa etti
75 yaşındaki Hinton, şu anda yapay zekaların muhakeme yeteneklerinin kısıtlı olduğunu kabul etmekle birlikte bu durumun ilerleyen zamanlarda değişebileceğini söyledi. Günümüzde bir yapay zekanın insanlardan daha zeki olmadığını ifade eden ünlü bilim insanı, korkutan açıklamalar yaptı.
YAPAY ZEKANIN MUCİDİNDEN KORKUTAN AÇIKLAMA
ChatGPT’nin muhakeme yeteneği olarak değilse bile bilgi olarak insanları gölgede bıraktığını ifade eden Geoffray Hinton, “Şu anda gördüğümüz şey, GPT-4’ün sahip olduğu genel bilgi miktarı açısından bir kişiyi gölgede bırakması, aradaki farkı gittikçe açmasıdır. Muhakeme açısından o kadar iyi değil ama basit muhakemeleri yapabiliyor.” değerlendirmesinde bulundu.
Yapay zekaların “Daha fazla güç elde etmem gerekiyor.” gibi bir anlayışa sahip olduğunu ve bunun da oldukça tehlikeli sonuçlara neden olabileceğini vurgulayan Hinton, ŞU ifadeleri kullandı:
- Geliştirmekte olduğumuz zeka türünün sahip olduğumuz zekadan çok farklı olduğu sonucuna vardım. Biz biyolojik sistemleriz, bunlar ise dijital sistemler. Dijital sistemlerin biyolojik sistemlerden en büyük farkı, sahip olduğu bilgiyi başka bir platforma veya robota kopyalayabilmesidir.
Kaynak: www.teknolojioku.com