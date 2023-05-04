Yapay zekanın mucidinden korkutan açıklama!

Yapay zekaların “Daha fazla güç elde etmem gerekiyor.” gibi bir anlayışa sahip olduğunu ve bunun da oldukça tehlikeli sonuçlara neden olabileceğini vurgulayan Hinton, ŞU ifadeleri kullandı:

- Geliştirmekte olduğumuz zeka türünün sahip olduğumuz zekadan çok farklı olduğu sonucuna vardım. Biz biyolojik sistemleriz, bunlar ise dijital sistemler. Dijital sistemlerin biyolojik sistemlerden en büyük farkı, sahip olduğu bilgiyi başka bir platforma veya robota kopyalayabilmesidir.

Kaynak: www.teknolojioku.com