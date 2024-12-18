Yılın fotoğrafları seçildi! 2024'e damga vuran o fotoğraflar
İngiltere merkezli haber ajansı Reuters, 2024 yılının en iyi fotoğraflarını seçti. Kareler, 1 milyon 600 bin fotoğraf arasından seçildi.
Londra'daki Wembley Stadyumu'nda oynanan Chelsea-Liverpool final maçında, Liverpool taraftarları Virgil van Dijk tarafından atılan ilk golü kutluyor.
25 Şubat 2024, Hannah Mckay
Rusya kontrolündeki Ukrayna'nın Mariupol kentinde Rusya-Ukrayna çatışması sırasında Aziz Nikolaos Katedrali'nde düzenlenen Ortodoks ayini.1 Eylül 2024, Alexander Ermochenko
Hindistan'ın Yeni Delhi kentinde dumanlı bir sabahta inekler ve mandalar kirli Yamuna nehrine giriyor.
5 Kasım 2024, Anushree Fadnavis
Arjantin'de bir halkalı güneş tutulması görülüyor.
2 Ekim 2024, Agustin Marcarian
Kaliforniya, ABD'deki Dağ Yangını'ndan dumanlar yükselirken kurtarma görevlileri eski model bir arabayı itiyor.
6 Kasım 2024, David Swanson
Kenya Yaban Hayatı Servisi (KWS) korucuları ve veterinerleri, Nyeri İlçesi, Mweiga'da bulunan Aberdare Ulusal Parkı'ndaki bir yer değiştirme tatbikatı sırasında Mwea Ulusal Rezervi'nden filleri özel bir taşıma konteynerinden serbest bıraktı.
14 Ekim 2024, Thomas Mukoya
Bir drone görüntüsü, Brezilya'daki havalimanında su basmış bir pistte duran bir uçağı gösteriyor,
17 Mayıs 2024, Adriano Machado
Venezuela muhalefet lideri Edmundo Gonzalez'in silueti İspanya'da Reuters ile yapılan bir röportaj sırasında masaya yansıtılıyor.
20 Eylül 2024, Juan Medina
Ukraynalı askerler, Çernihiv bölgesinde, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sırasında Belarus sınırında sabotaj karşıtı tatbikata katılıyor.
17 Ocak 2024, Gleb Garanich