Yılın fotoğrafları seçildi! 2024'e damga vuran o fotoğraflar

İngiltere merkezli haber ajansı Reuters, 2024 yılının en iyi fotoğraflarını seçti. Kareler, 1 milyon 600 bin fotoğraf arasından seçildi.

Sude İnak Sude İnak
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Yılın fotoğrafları seçildi! 2024'e damga vuran o fotoğraflar - Resim: 1

Londra'daki Wembley Stadyumu'nda oynanan Chelsea-Liverpool final maçında, Liverpool taraftarları Virgil van Dijk tarafından atılan ilk golü kutluyor.

25 Şubat 2024, Hannah Mckay

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Yılın fotoğrafları seçildi! 2024'e damga vuran o fotoğraflar - Resim: 2

Rusya kontrolündeki Ukrayna'nın Mariupol kentinde Rusya-Ukrayna çatışması sırasında Aziz Nikolaos Katedrali'nde düzenlenen Ortodoks ayini.1 Eylül 2024, Alexander Ermochenko

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Yılın fotoğrafları seçildi! 2024'e damga vuran o fotoğraflar - Resim: 3

Hindistan'ın Yeni Delhi kentinde dumanlı bir sabahta inekler ve mandalar kirli Yamuna nehrine giriyor.

5 Kasım 2024, Anushree Fadnavis 

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Yılın fotoğrafları seçildi! 2024'e damga vuran o fotoğraflar - Resim: 4

Arjantin'de bir halkalı güneş tutulması görülüyor.

2 Ekim 2024, Agustin Marcarian 

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Yılın fotoğrafları seçildi! 2024'e damga vuran o fotoğraflar - Resim: 5

Kaliforniya, ABD'deki Dağ Yangını'ndan dumanlar yükselirken kurtarma görevlileri eski model bir arabayı itiyor.

6 Kasım 2024, David Swanson 

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Yılın fotoğrafları seçildi! 2024'e damga vuran o fotoğraflar - Resim: 6

Kenya Yaban Hayatı Servisi (KWS) korucuları ve veterinerleri, Nyeri İlçesi, Mweiga'da bulunan Aberdare Ulusal Parkı'ndaki bir yer değiştirme tatbikatı sırasında Mwea Ulusal Rezervi'nden filleri özel bir taşıma konteynerinden serbest bıraktı.

14 Ekim 2024, Thomas Mukoya

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Yılın fotoğrafları seçildi! 2024'e damga vuran o fotoğraflar - Resim: 7

Bir drone görüntüsü, Brezilya'daki havalimanında su basmış bir pistte duran bir uçağı gösteriyor,

17 Mayıs 2024, Adriano Machado

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Yılın fotoğrafları seçildi! 2024'e damga vuran o fotoğraflar - Resim: 8

Venezuela muhalefet lideri Edmundo Gonzalez'in silueti İspanya'da Reuters ile yapılan bir röportaj sırasında masaya yansıtılıyor.

20 Eylül 2024, Juan Medina

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Yılın fotoğrafları seçildi! 2024'e damga vuran o fotoğraflar - Resim: 9

Ukraynalı askerler, Çernihiv bölgesinde, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sırasında Belarus sınırında sabotaj karşıtı tatbikata katılıyor.

17 Ocak 2024, Gleb Garanich 

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