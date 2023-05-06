Yüzüklerin Efendisi dizisi senarist grevinden etkilendi
Yüzüklerin Efendisi dizisi “Güç Yüzükleri” Hollywood dizisi, senarist grevinden ciddi şekilde etkilendi.
"Güç Halkaları" 2. Sezon çekimlerini senarist grevinin ortasında Showrunnerlar sette olmadan tamamlayacak.
"The Lord of the Rings: Güç Yüzüklerine Dair", devam eden WGA grevi sırasında prodüksiyona devam eden en son önemli TV dizisi oldu, ancak Amazon Prime Video dizisi bunu baş yapımcılar J.D. Payne ve Patrick McKay'in hizmetleri olmadan yapacak.
Kaynakların Variety'ye verdiği bilgiye göre, kapsamlı fantastik dizinin çekimlerine 19 gün kaldı ancak WGA grev kuralları uyarınca, Payne, McKay ve diğer yazar-yapımcıların grev devam ederken sette yaratıcı kararlar almak da dahil olmak üzere yapım sırasında herhangi bir yazarlık temelli göreve katılmaları yasaklandı.
Bunun yerine, dizinin yazar olmayan yürütücü yapımcıları (Lindsey Weber gibi), yönetmenleri (Charlotte Brändström, Sanaa Hamri ve Louise Hooper) ve ekibi İngiltere merkezli çekimlerde prodüksiyonu denetliyor.