Yüzüklerin Efendisi dizisi senarist grevinden etkilendi

Kaynakların Variety'ye verdiği bilgiye göre, kapsamlı fantastik dizinin çekimlerine 19 gün kaldı ancak WGA grev kuralları uyarınca, Payne, McKay ve diğer yazar-yapımcıların grev devam ederken sette yaratıcı kararlar almak da dahil olmak üzere yapım sırasında herhangi bir yazarlık temelli göreve katılmaları yasaklandı.