Zorlu bir serüvene hazır mısın? 400 yıllık 'Kayıp Şehir' Kolombiya'da!
Kolombiya’nın La Ciudad Perdida “Kayıp Şehri”, 400 yıldır gizli kalmış bir antik yerleşimdir. Bu şehir, 1970’lerde kaçakçılar tarafından keşfedilmesine kadar ormanın derinliklerinde unutuldu.
Kolombiya’nın La Ciudad Perdida “Kayıp Şehri”, 400 yıldır gizli kalmış bir antik yerleşimdir. Bu şehir, 1970’lerde kaçakçılar tarafından keşfedilene kadar, ormanın derinliklerinde unutulmuştu.
La Ciudad Perdida, Kolombiya’nın kültürel mirasının önemli bir parçasıdır. Şehir, yerel halk tarafından “Teyuna” olarak adlandırılmakta ve kutsal bir yer olarak kabul edilmektedir.
Şehri ziyaret etmek isteyenler, rehberli turlara katılmak zorundadır. Bu turlar, genellikle dört veya beş gün sürmekte ve konaklama, yemek ve giriş ücretlerini içermektedir. La Ciudad Perdida, macera arayanlar için eşsiz bir deneyim sunmaktadır.
Şehir, 800 yıl önce Tayrona uygarlığı tarafından inşa edilmiş ve yaklaşık 200 taş terastan oluşmaktadır. Şehre ulaşmak için, zorlu bir yürüyüş parkurunu takip etmek ve 1200 basamaklı bir merdiveni tırmanmak gerekmektedir.