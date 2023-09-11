2023-2024 eğitim öğretim yılı ilk ders ziliyle beraber başladı! Eğitim öğretimin başlangıcı Türkiye'nin dört bir yanında coşkuyla kutlandı!

2023-2024 Eğitim Öğretim yılı tüm ülke genelinde olduğu gibi Burdur’da da başladı. 43 bin 632 öğrencinin ders başı yaptığı Burdur’da Vali Türker Öksüz Çatağıl köyünde öğrencilerin heyecanına ortak oldu.