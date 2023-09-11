2023-2024 eğitim öğretim yılı ilk ders ziliyle beraber başladı! Eğitim öğretimin başlangıcı Türkiye'nin dört bir yanında coşkuyla kutlandı!
Tüm kademelerde 20 milyon 481 bin öğrenci ve 1 milyon 178 bin öğretmenin ders başı yaptığı 2023-2024 eğitim öğretim yılının başlangıcı Türkiye'nin dört bir yanında coşkuyla kutlandı. Etkinliklerin ve hediyeleşmelerin olduğu ilk günde güzel anlar yaşandı.
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Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, 2023-2024 Eğitim Öğretim sezonun başlaması dolayısıyla ilçe milli eğitim müdürlüğünce bir tören düzenlendi.
Malatya İl Emniyet Müdürlüğü okulların açılması ile beraber denetimlerine hız verdi.
2023-2024 Eğitim Öğretim yılı tüm ülke genelinde olduğu gibi Burdur’da da başladı. 43 bin 632 öğrencinin ders başı yaptığı Burdur’da Vali Türker Öksüz Çatağıl köyünde öğrencilerin heyecanına ortak oldu.
Zeytinburnu’nda öğrenciler yeni eğitim ve öğretim yılının ilk günü rengarenk görüntülerle ders başı yaptı.