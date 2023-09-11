2023-2024 eğitim öğretim yılı ilk ders ziliyle beraber başladı! Eğitim öğretimin başlangıcı Türkiye'nin dört bir yanında coşkuyla kutlandı!

Tüm kademelerde 20 milyon 481 bin öğrenci ve 1 milyon 178 bin öğretmenin ders başı yaptığı 2023-2024 eğitim öğretim yılının başlangıcı Türkiye'nin dört bir yanında coşkuyla kutlandı. Etkinliklerin ve hediyeleşmelerin olduğu ilk günde güzel anlar yaşandı.

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2023-2024 eğitim öğretim yılı ilk ders ziliyle beraber başladı! Eğitim öğretimin başlangıcı Türkiye'nin dört bir yanında coşkuyla kutlandı! - Resim: 1

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, 2023-2024 Eğitim Öğretim sezonun başlaması dolayısıyla ilçe milli eğitim müdürlüğünce bir tören düzenlendi.

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2023-2024 eğitim öğretim yılı ilk ders ziliyle beraber başladı! Eğitim öğretimin başlangıcı Türkiye'nin dört bir yanında coşkuyla kutlandı! - Resim: 2

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü okulların açılması ile beraber denetimlerine hız verdi.

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2023-2024 eğitim öğretim yılı ilk ders ziliyle beraber başladı! Eğitim öğretimin başlangıcı Türkiye'nin dört bir yanında coşkuyla kutlandı! - Resim: 3

2023-2024 Eğitim Öğretim yılı tüm ülke genelinde olduğu gibi Burdur’da da başladı. 43 bin 632 öğrencinin ders başı yaptığı Burdur’da Vali Türker Öksüz Çatağıl köyünde öğrencilerin heyecanına ortak oldu.

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2023-2024 eğitim öğretim yılı ilk ders ziliyle beraber başladı! Eğitim öğretimin başlangıcı Türkiye'nin dört bir yanında coşkuyla kutlandı! - Resim: 4

Zeytinburnu’nda öğrenciler yeni eğitim ve öğretim yılının ilk günü rengarenk görüntülerle ders başı yaptı.

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