2023 Haziran ayı örnek ehliyet sınav soruları
Ehliyet sınavı 2023 yılında MEB tarafından yapılan duyuru ile animasyonlu ehliyet sorularına yer verilecek. Duyuru ile yayınlanan animasyonlu ehliyet soruları sınavın yaklaşık %5 ini oluşturacak. İşte 2023 Haziran ayı ehliyet sınav soruları...
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?
CEVAP: D
120 Km hızla giden bir otomobilin öndeki araç ile olan takip mesafesi en az kaç metre olmalıdır?
CEVAP: A
Dört zamanlı bir dizel motorunda emme zamanında silindirlere hangisi emilir?
CEVAP: A
Şekildeki trafik işaretini gören sürücü ne yapmalıdır?
CEVAP: B