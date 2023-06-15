2023 Haziran ayı örnek ehliyet sınav soruları

Ehliyet sınavı 2023 yılında MEB tarafından yapılan duyuru ile animasyonlu ehliyet sorularına yer verilecek. Duyuru ile yayınlanan animasyonlu ehliyet soruları sınavın yaklaşık %5 ini oluşturacak. İşte 2023 Haziran ayı ehliyet sınav soruları...

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2023 Haziran ayı örnek ehliyet sınav soruları - Resim: 1 1 25

Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

CEVAP: D

2023 Haziran ayı örnek ehliyet sınav soruları - Resim: 2 2 25

120 Km hızla giden bir otomobilin öndeki araç ile olan takip mesafesi en az kaç metre olmalıdır?

CEVAP: A

2023 Haziran ayı örnek ehliyet sınav soruları - Resim: 3 3 25

Dört zamanlı bir dizel motorunda emme zamanında silindirlere hangisi emilir?

CEVAP: A

2023 Haziran ayı örnek ehliyet sınav soruları - Resim: 4 4 25

Şekildeki trafik işaretini gören sürücü ne yapmalıdır?

CEVAP: B