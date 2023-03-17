2023 MEB öğretmen atamaları ne zaman?
Geçtiğimiz yıl eylül ayında yapılan öğretmen atamalarının 2023 yılında ne zaman yapılacağı gündemdeki yerini koruyor. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Mevcut sistemde hiçbir yıl yok ki son 20 yılda öğretmen ataması olmasın. Mutlaka yeni öğretmen istihdamları da olacak" ifadelerini kullandı.
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, atamalara ilişkin, her okulda en az 1 tane rehber öğretmen olacak şekilde öncelik vermeyi planladıklarını duyurmuştu. Peki, "Öğretmen atamaları ne zaman olacak, kontenjanlar belli mi?
ÖĞRETMEN ATAMALARI NE ZAMAN?
Geçtiğimiz günlerde bakanlıktan yapılan açıklamada, bir gazetede yayımlanan ve Bakan Özer'e atfedilen, "Şu anda yeni atamalarla ilgili yeni bir değerlendirmemiz, talebimiz yok." iddiasının gerçeği yansıtmadığı belirtilmişti.
Açıklamada şu ifadeler yer aldı:
- Sayın Bakanımızın böyle bir ifadesi olmamıştır. Öğretmen atamasına ilişkin çalışmalar tamamlandığında kamuoyuyla paylaşılacaktır.
Buna göre; 2023 yılında öğretmen atamalarıyla ilgili açıklama yapılacak olan çalışmaların ardından duyurulacak.
"ÖĞRETMEN ATAMALARI GERÇEKLEŞECEK"
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 1 Eylül’de yapılan öğretmenlik ataması sonrası yaptığı açıklamada şöyle aktardı:
- Mevcut sistemde hiçbir yıl yok ki son 20 yılda öğretmen ataması olmasın. Mutlaka yeni öğretmen istihdamları da olacak.
- Şimdi Milli Eğitim Bakanlığı olarak okulöncesi eğitime ağırlık verince, 20 bin öğretmen atamasından 7 bin 503 öğretmenimizi okulöncesinde istihdam ettik.
- Yani bakanlığın değişen politikaları, önceliklerine göre mutlaka dağılımı farklılaşan öğretmen atamaları gerçekleşecek.
2022 ÖĞRETMEN ATAMA TABAN PUANLARI
Kaynak: Habertürk.com