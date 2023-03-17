2023 MEB öğretmen atamaları ne zaman?

"ÖĞRETMEN ATAMALARI GERÇEKLEŞECEK"

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 1 Eylül’de yapılan öğretmenlik ataması sonrası yaptığı açıklamada şöyle aktardı:

- Mevcut sistemde hiçbir yıl yok ki son 20 yılda öğretmen ataması olmasın. Mutlaka yeni öğretmen istihdamları da olacak.

- Şimdi Milli Eğitim Bakanlığı olarak okulöncesi eğitime ağırlık verince, 20 bin öğretmen atamasından 7 bin 503 öğretmenimizi okulöncesinde istihdam ettik.

- Yani bakanlığın değişen politikaları, önceliklerine göre mutlaka dağılımı farklılaşan öğretmen atamaları gerçekleşecek.

2022 ÖĞRETMEN ATAMA TABAN PUANLARI

Kaynak: Habertürk.com