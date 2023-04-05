2023 Nisan ayı örnek ehliyet sınav soruları
Ehliyet sınavı 2023 yılında MEB tarafından yapılan duyuru ile animasyonlu ehliyet sorularına yer verilecek. Duyuru ile yayınlanan animasyonlu ehliyet soruları sınavın yaklaşık %5 ini oluşturacak. İşte 2023 Nisan ayı ehliyet sınav soruları...
Soru 1. Radyatör hortumlarında çatlaklar varsa ne yapılır?
A) Bantlanır.
B) Yapıştırılır.
C) Değiştirilir.
D) İple sarılır.
CEVAP: C
Soru 2. Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?
CEVAP: D
Soru 3. Araç motorunun ilk çalıştırılması esnasında, aşağıdakilerden hangisine basılmasında fayda vardır?
A) Kornaya
B) Vites koluna
C) Fren pedalına
D) Debriyaj pedalına
CEVAP: D
Soru 4. Soluk yoluna yabancı cisim kaçmış bir kazazedenin;konuşamadığını, nefes alamadığını, renginin morardığını ve acı çekerek ellerini boğazına götürdüğünü gözlemlediniz. Bu belirtiler kazazedede hangi tür tıkanma olduğunu gösterir?
A) Tam tıkanma
B) Kısmi tıkanma
C) Damar tıkanması
D) Solunum durması
CEVAP: A