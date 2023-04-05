2023 Nisan ayı örnek ehliyet sınav soruları

Soru 4. Soluk yoluna yabancı cisim kaçmış bir kazazedenin;konuşamadığını, nefes alamadığını, renginin morardığını ve acı çekerek ellerini boğazına götürdüğünü gözlemlediniz. Bu belirtiler kazazedede hangi tür tıkanma olduğunu gösterir?

A) Tam tıkanma

B) Kısmi tıkanma

C) Damar tıkanması

D) Solunum durması

CEVAP: A