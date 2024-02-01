2024 YKS başvuruları başladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) sınav takvimini yayımladı.

Buna göre, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2024-YKS), 8-9 Haziran tarihlerinde yapılacak.

Adaylar başvurularını, 1 Şubat 2024 tarihinde saat 12.15’ten itibaren ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr/ adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan yapabilecektir.