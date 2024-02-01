2024 YKS başvuruları başladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından 8-9 Haziran 2024 tarihlerinde gerçekleştirilecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı için başvurular başladı.

2024 YKS başvuruları başladı
2024 YKS başvuruları başladı
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) sınav takvimini yayımladı.

Buna göre, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2024-YKS), 8-9 Haziran tarihlerinde yapılacak.

Adaylar başvurularını, 1 Şubat 2024 tarihinde saat 12.15’ten itibaren ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr/ adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan yapabilecektir.

YKS (Üniversite Sınavı) Başvuru Tarihleri Belli OlduYKS (Üniversite Sınavı) Başvuru Tarihleri Belli OlduEğitim

Kaynak: TRT Haber

# YKS # yükseköğretim kurumu sınavı
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