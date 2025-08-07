2025 Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik başvuruları ne zaman? MEB kılavuzu yayımlandı
Milli Eğitim Bakanlığı, 2025 Öğretmenlik Kariyer Basamakları Kılavuzu’nu yayımladı. Uzman ve başöğretmen olmak isteyenler için başvuru ve eğitim takvimi açıklandı. İşte ayrıntılar…
UZMAN ÖĞRETMENLİK VE BAŞÖĞRETMENLİK BAŞLIYOR
MEB kılavuzu yayımladı
Milli Eğitim Bakanlığı, 2025 yılına ilişkin Öğretmenlik Mesleği Kariyer Basamaklarında İlerleme Kılavuzu’nu duyurdu. Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik süreçleriyle ilgili başvuru, eğitim ve değerlendirme takvimi belirlendi.
BAŞVURU TARİHLERİ BELLİ OLDU
20 Ağustos - 5 Eylül arasında başvuru yapılacak
Kılavuza göre, 31 Aralık 2025 tarihi itibarıyla gerekli şartları sağlayan öğretmen ve uzman öğretmenler, 20 Ağustos - 5 Eylül 2025 tarihleri arasında eğitim programlarına başvuru yapabilecek.
EĞİTİM SÜRECİ NASIL OLACAK?
Eğitimler ÖBA üzerinden uzaktan olacak
Başvurusu il değerlendirme komisyonu tarafından onaylanan öğretmenler, 1 Eylül 2025 itibarıyla ÖBA (www.oba.gov.tr) platformu üzerinden uzaktan eğitim almaya başlayacak.
SERTİFİKALAR NE ZAMAN VERİLECEK?
1 Eylül 2025’ten itibaren düzenlenecek
Eğitimini tamamlayan öğretmenlerin sertifikaları, tüm şartları sağladıkları tarihten itibaren 1 Eylül 2025 itibarıyla düzenlenecek.
EKONOMİK HAKLAR NELER?
Tazminat ve derece verilecek
Uzman öğretmen veya başöğretmen unvanı alanlara, unvanın verildiği tarihi izleyen ay başından itibaren eğitim-öğretim tazminatı ödenecek. Ayrıca her unvan için ayrı ayrı olmak üzere bir derece yükseltilmesi yapılacak.
İşte kılavuzun tamamı...