2025 YKS tercihleri için son gün ne zaman? Ek yerleştirme tarihi belli mi?

SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yerleştirme sonuçları için ÖSYM henüz resmi bir tarih açıklamadı. Ancak geçmiş yıllara bakıldığında, tercihler tamamlandıktan yaklaşık 7–10 gün sonra sonuçlar duyuruluyor. Bu durumda sonuçların 20 Ağustos civarında açıklanması bekleniyor.