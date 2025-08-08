2025 YKS tercihleri için son gün ne zaman? Ek yerleştirme tarihi belli mi?
Üniversite adayları için tercih süreci 1 Ağustos’ta başladı. Peki tercihler ne zaman sona erecek, ek yerleştirme süreci ne zaman başlıyor? İşte tüm detaylar...
TERCİHLER 1 AĞUSTOS'TA BAŞLADI
2025-YKS yerleştirme süreci, 1 Ağustos itibarıyla başladı. Adaylar, T.C. kimlik numarası ve ÖSYM şifresiyle giriş yaparak tercih ekranına ulaşabiliyor. Adaylara en fazla 24 tercih hakkı tanınıyor.
ÖSYM tarafından yayımlanan takvime göre tercih süreci 13 Ağustos 2025 Çarşamba günü saat 23.59’da sona erecek. Bu tarihten sonra sistem kapanacak ve tercihlerde değişiklik yapılamayacak.
SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Yerleştirme sonuçları için ÖSYM henüz resmi bir tarih açıklamadı. Ancak geçmiş yıllara bakıldığında, tercihler tamamlandıktan yaklaşık 7–10 gün sonra sonuçlar duyuruluyor. Bu durumda sonuçların 20 Ağustos civarında açıklanması bekleniyor.
EK YERLEŞTİRME DÖNEMİ NE ZAMAN BAŞLAR?
Ek yerleştirme süreci, ana yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ve kayıtların tamamlanmasının ardından başlayacak. 2024’te ek tercihler 6–11 Eylül tarihlerinde alınmıştı. 2025 için de Eylül’ün ilk haftasında başlaması öngörülüyor.
EK YERLEŞTİRME ÜCRETLERİ BELLİ OLDU
Ek yerleştirme süreci, ana yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ve kayıtların tamamlanmasının ardından başlayacak. 2024’te ek tercihler 6–11 Eylül tarihlerinde alınmıştı. 2025 için de Eylül’ün ilk haftasında başlaması öngörülüyor.