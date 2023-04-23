24 Nisan okullar tatil mi?
Bu yıl Ramazan Bayramı'nın gelmesi ile okulların 2. ara tatili birleşmiş oldu ve öğrenciler toplamda 9 gün tatil yaptı. Ramazan Bayramı tatilinin bugün bitmesi ile birlikte öğrenciler ve veliler, okulların ne zaman açılacağını merak etmeye başladı. Peki, 24 Nisan okullar açılacak mı?
Okullarda Nisan ara tatili ile Ramazan Bayramı tatili birleşirken öğrenciler, 9 gün tatil yaptı. 14 Nisan Cuma günü başlayan ara tatilin ne zaman biteceği merak konusu oldu.
Ramazan Bayramı tatili 23 Nisan Pazar günü itibariyle biterken ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin gözü "Yarın okullar tatil mi, 24 Nisan Pazartesi okullar açılıyor mu?" sorusuna çevrildi.
ARA TATİL NE ZAMAN BİTECEK?
Ara tatil 14 Nisan Cuma günü başladı. Bu yıl 23 Nisan ve Ramazan Bayramı’yla birleşen ara tatilin ardından öğrenciler 24 Nisan’da ders başı yapacak.
Okullarda 2. ara tatil ilk ve ortaöğretimde 9 gün sürdü. 24 Nisan'da okullar açık olacak. Binlerce öğrencinin araştırma yaptığı konuya dair MEB'den herhangi bir açıklama yapılmadı.
OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?
Bu yıl okullar 16 Haziran 2023 tarihinde kapanacak. 2022 2023 eğitim öğretim yılı 17 Eylül 2022'de başlamıştı. 17 Haziran 2023 itibariyle öğrenciler için yaz tatili başlamış olacak.