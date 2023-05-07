45 bin öğretmen atama tercih sonuçları ne zaman? İşte tarihi...
Tercih süresi geçtiğimiz günlerde tamamlanan 45 bin öğretmen atama sonuçlarının açıklanacağı tarih merak edildi. Tercihler, dün itibari ile sonra sona erdi. Peki, "45 bin öğretmen atama tercih sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?"
45 bin öğretmen atama tercih sonuçları için Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den açıklama geldi. Bakan Özer tarafından yapılan açıklamada 2-6 Mayıs tarihleri arasında alınan tercih işlemlerinin ardından atama sonuçlarının 8 Mayıs Pazartesi günü açıklanacağını duyurdu.
Peki 45 bin öğretmen atama tercih sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
MEB ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ 2023
• Ön Başvuru ve Sözlü Sınav Merkezi Tercihlerinin Alınması 27/03/2023-01/04/2023,
• Adayların Sözlü Sınava Alınacakları Sınav Merkezlerinin İlanı 04/04/2023,
• Sözlü Sınavların Yapılması 07-16/04/2023,
• Sözlü Sınav Sonuçlarının İlanı 18/04/2023,
• Sözlü Sınav Sonuçlarına İlişkin İtirazların Alınması 24-25/04/2023,
• Sözlü Sınav Sonuçlarına İlişkin İtirazların Sonuçlandırılması 28/04/2023,
• Atama Tercihlerinin Alınması 02-06/05/2023,
• Atama Sonuçlarının Açıklanması 08/05/2023,
• Göreve Başlama 01/09/2023 tarihinden itibaren.
45 BİN ÖĞRETMEN ATAMA TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
45 bin sözleşmeli öğretmen atama tercih sonuçları MEB tarafından 8 Mayıs Pazartesi günü açıklanacak. Tercih sonuçları e-Devlet üzrinden erişime açılacak. Öğretmen adayları atama tercih sonuçlarının e-Devlet giriş ekranı üzerinden TC kimlik numarası ve şifre girdikten sonra görüntüleyebilecek. Ataması yapılanların başvuruda belirttikleri cep telefon numaralarına atama sonuçları kısa mesaj yolu ile bildirilecek.
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMA TERCİH SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ
Kaynak: meb.gov.tr