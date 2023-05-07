45 bin öğretmen atama tercih sonuçları ne zaman? İşte tarihi...

45 bin öğretmen atama tercih sonuçları için Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den açıklama geldi. Bakan Özer tarafından yapılan açıklamada 2-6 Mayıs tarihleri arasında alınan tercih işlemlerinin ardından atama sonuçlarının 8 Mayıs Pazartesi günü açıklanacağını duyurdu.

Peki 45 bin öğretmen atama tercih sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?