Açık Lise 2. dönem sınavları başladı! AÖL SINAV GİRİŞ EKRANI 2023
Açık Öğretim Liseleri'nde 2. dönem yapılacak sınav tarihleri geçtiğimiz aylarda belli olmuştu. Açık lisede 2. dönem sınavları başladı! 'AÖL Sınav Giriş Ekranı 2023, AÖL 2. dönem açık lise sınavları' araştırılıyor. İşte AÖL SINAV GİRİŞ EKRANI 2023...
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenelenen açık lise sınavları ile ilgili beklenen tarih geldi.
Açık Öğretim Liseleri'nin 2. döneminde yapılacak sınavların 24 Nisan - 30 Nisan tarihleri arasında yapılacağı açıklanmıştı.
Açık Lise 2. dönem sınavlarının başlamasıyla birlikte AÖL Sınav Giriş Ekranı 2023, AÖL 2. dönem açık lise sınavları tarihleri ve AÖL Öğrenci Girişi konuları arama motolarında aratılıyor.
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen sınavların online olarak yapılacak. Sınavlar 24 Nisan 2023 tarihi saat 09.30 ile 30 Nisan 2023 tarihi saat 23.59 arasında yapılacak.