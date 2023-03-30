Açıköğretim Fakültesi (AÖF) ara sınavları nasıl olacak? Online mı, yüz yüze mi?

Açıköğretim Fakültesi (AÖF) ara sınavlarının online mı yoksa yüz yüze mi yapılacağı, YÖK Başkanı Özvar'ın açıklamaları sonrasında merak ediliyor. Üniversitelerde hibrit eğitim dönemine geçilecek olması nedeniyle, vize ve final sınavlarının online mı yoksa yüz yüze mi yapılacağı sorgulanıyor. Peki, AÖF ara sınavları nasıl olacak? Online mı, yüz yüze mi?