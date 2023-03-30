Açıköğretim Fakültesi (AÖF) ara sınavları nasıl olacak? Online mı, yüz yüze mi?
Açıköğretim Fakültesi (AÖF) ara sınavlarının online mı yoksa yüz yüze mi yapılacağı, YÖK Başkanı Özvar'ın açıklamaları sonrasında merak ediliyor.
Açıköğretim Fakültesi (AÖF) ara sınavlarının online mı yoksa yüz yüze mi yapılacağı, YÖK Başkanı Özvar'ın açıklamaları sonrasında merak ediliyor. Üniversitelerde hibrit eğitim dönemine geçilecek olması nedeniyle, vize ve final sınavlarının online mı yoksa yüz yüze mi yapılacağı sorgulanıyor. Peki, AÖF ara sınavları nasıl olacak? Online mı, yüz yüze mi?
AÖF bahar dönemi ara sınavlarının nasıl yapılacağı, binlerce açıköğretim öğrencisi tarafından merak ediliyor. YÖK Başkanı Özvar'ın açıklamaları sonrasında, AÖF vize ve dönem sonu final sınavlarının nasıl yapılacağı belli oldu. İşte ayrıntılar.
AÖF BAHAR DÖNEMİ SINAVLARI NE ZAMAN?
Anadolu Üniversitesi tarafından yayımlanan bahar dönemi sınav takvimiyle birlikte sınav tarihleri belli oldu.
Buna göre; AÖF bahar dönemi ara sınavları 15-16 Nisan 2023 tarihlerinde; dönem sonu final sınavları ise 27-28 Mayıs 2023 tarihlerinde düzenlenecek.
AÖF SINAVLARI ONLİNE MI OLACAK?
Öğrenciler YÖK’ün aldığı hibrit eğitim kararı sonrası ara sınavların nasıl yapılacağını sorgulamaya başladı.