Adaylar dikkat! YKS geri sayımı başladı

ADAYLAR SINAV GÜNÜ EN AZ 1 SAAT ÖNCE SALONDA OLMALI

ÖSYM, adayların sınav günü herhangi bir aksaklık yaşamaması için sınav merkezlerinde en az bir saat önce hazır bulunmalarını öneriyor. Güvenlik kontrolleri ve kimlik doğrulama işlemlerinin zamanında tamamlanabilmesi için, adayların sınav saatinden en az 1 saat 15 dakika önce sınav binasında olmaları gerekiyor.