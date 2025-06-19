Adaylar dikkat! YKS geri sayımı başladı
ÖSYM tarafından 21-22 Haziran tarihlerinde düzenlenecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için geri sayım başladı. Türkiye genelinde milyonlarca öğrencinin ter dökeceği sınav maratonunda TYT, AYT ve YDT oturumlarının saatleri ve süreleri belli oldu. İşte sınav günlerine dair tüm detaylar…
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM), üniversiteye girişte en kritik adım olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nı (YKS) bu yıl 21-22 Haziran tarihlerinde gerçekleştirecek. Türkiye'nin dört bir yanında ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde eş zamanlı uygulanacak sınavda, 2,5 milyondan fazla aday ter dökecek.
TYT, AYT VE YDT OTURUMLARI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?
YKS’nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT), 21 Haziran Cumartesi günü saat 10.15’te başlayacak. Adaylara 165 dakika süre tanınacak. Sınav binalarına saat 10.00’dan sonra hiçbir aday alınmayacak.
İkinci oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ise 22 Haziran Pazar günü saat 10.15’te başlayacak ve 180 dakika sürecek. AYT için sınav binalarına da saat 10.00’a kadar giriş yapılabilecek.
Aynı gün öğleden sonra uygulanacak olan Yabancı Dil Testi (YDT), saat 15.45’te başlayacak ve adaylara 120 dakika süre verilecek. YDT oturumu için en geç saat 15.30’a kadar giriş yapılabilecek.
YDT oturumunda, adaylara başvuruda bulundukları yabancı dile ait soru kitapçığı verilecek. Bu oturumda sınav, Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde yapılacak.
ADAYLAR SINAV GÜNÜ EN AZ 1 SAAT ÖNCE SALONDA OLMALI
ÖSYM, adayların sınav günü herhangi bir aksaklık yaşamaması için sınav merkezlerinde en az bir saat önce hazır bulunmalarını öneriyor. Güvenlik kontrolleri ve kimlik doğrulama işlemlerinin zamanında tamamlanabilmesi için, adayların sınav saatinden en az 1 saat 15 dakika önce sınav binasında olmaları gerekiyor.
YKS, sadece Türkiye genelinde değil, aynı zamanda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde de eş zamanlı olarak uygulanacak.
Adayların sınava girişte sınav giriş belgelerini ve fotoğraflı geçerli kimlik belgelerini yanlarında bulundurmaları zorunlu. Belgelerini unutan adaylar sınav salonuna alınmayacak. Ayrıca sınav günü trafik yoğunluğu da göz önüne alınarak erken yola çıkılması tavsiye ediliyor.