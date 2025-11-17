Adaylar ekran başında: 15 bin öğretmen ataması için tercih ekranı açıldı, işte detaylar...
Aylardır süren bekleyiş sona erdi, sıralamalar netleşti; şimdi gözler 24 Kasım'daki o büyük güne çevrilirken adaylar için geri sayım başladı.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bünyesinde görev almayı bekleyen binlerce aday için süreç resmen start aldı. Bakanlık, 15 bin kişilik sözleşmeli öğretmen kadrosu için tercih kapılarını bugün itibarıyla araladı.
Adayların elektronik ortamda gerçekleştireceği işlemler için takvim işlemeye başladı. Başvuru ekranı, 21 Kasım günü saat 16.00'ya kadar açık kalacak.
Sözlü sınav aşamasında 60 ve üzeri puan almayı başaran öğretmen adayları, sisteme giriş yaparak en fazla 40 eğitim kurumu için tercihte bulunabilecek. Kesinleşen puanlara göre oluşan başarı sıralamaları da adayların erişimine sunulan tercih ekranında yerini aldı.
Hatırlanacağı üzere MEB, sözlü sınav sonuçları ile KPSS puanının yüzde 50'si ve sözlü sınav puanının yüzde 50'sinin harmanlanmasıyla elde edilen başarı puanlarını 29 Ağustos tarihinde kamuoyuna duyurmuştu.
1 Eylül'de başlayan ve 5 Eylül'de noktalanan itiraz süreci ise titizlikle yürütülmüş, sözlü sınav komisyonları 3 Ekim tarihine kadar tüm itirazları karara bağlamıştı. Sürecin yol haritası olan '2025 Yılı Sözleşmeli Öğretmenlik Tercih ve Atama Kılavuzu' ise 15 Ekim'de yayımlanarak adayların bilgisine sunulmuştu.
ÖĞRETMENLER GÜNÜ'NDE ÇİFTE HEYECAN YAŞANACAK
Tercihlerin tamamlanmasının ardından nefesler tutulacak. Atama sonuçları, takvimdeki en anlamlı günde, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde ilan edilecek.
Ataması gerçekleşen yeni eğitim neferleri, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması prosedürlerinin tamamlanmasını takiben 19 Ocak 2026 tarihinde ders başı yapacak.
Öte yandan bu atama dönemi, mevcut sistemin son uygulaması olarak kayıtlara geçiyor. Bakanlık, bu atamanın tamamlanmasıyla birlikte son kez KPSS ve sözlü sınav kombinasyonu üzerinden istihdam sağlamış olacak. Bundan sonraki süreçte sözleşmeli öğretmen alımları, yeni kurulan Milli Eğitim Akademisi çatısı altında gerçekleştirilecek.
BAKAN TEKİN'DEN İLK MESAJ GELDİ
Sürecin başlamasıyla birlikte Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de sosyal medya hesabından adaylara seslendi. Bakan Tekin paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"2025 yılı sözleşmeli öğretmenlik atama tercihlerinin alınması süreci başladı. 15 bin yeni öğretmenimizi ailemize katacak atama sonuçlarını 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde açıklayacağız. Eğitim ailemize hayırlı olsun inşallah."