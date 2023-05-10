ALES Sonuçları açıklandı! ALES sonuçları nasıl öğrenilir? 2023 ÖSYM ALES sonuçları sorgulama ekranı
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı. Saat 10.00'da açıklanan sınav sonuçları adayların erişimine de açıldı. Peki ALES sonuçları nasıl öğrenilir? 2023 ÖSYM ALES sonuçları nereden öğrenilir? İşte ALES sonuçları sorgulama ekranı
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Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES), 16 Nisan tarihinde gerçekleştirilmişti. Sınavın ardından sınava katılım sağlayan adaylar sınav sonuçlarını beklemeye başladı.
Sınav sonuçları için geri sayım sürerken, ÖSYM'den de konuyla ilgili duyuru yapılmıştı. ÖSYM, ALES sonuçlarının 10 Mayıs Salı günü açıklanacağını belirtmişti.
ÖSYM, 2023 ALES sonuçlarını açıkladı! Peki ALES sonuçları nasıl öğrenilir? 2023 ÖSYM ALES sonuçları nereden öğrenilir? İşte ALES sonuçları sorgulama ekranı
ALES SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR? ALES SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI
Üniversite mezunu binlerce kişinin, yüksek lisans eğitimi almak için katılım sağladığı ALES sınavlarının ardından sonuçlar 10 Mayıs Salı günü saat 10.00'da açıklandı!