Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) sonuçları, 16 Nisan'da ÖSYM tarafından gerçekleştirilen sınava katılım sağlayan kişiler tarafından sorgulanmaya devam ediyor. 2023 ÖSYM sınav takvimi sonrasında, ALES sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu. Peki, 2023 ALES sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?