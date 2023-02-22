ALES/1 başvuru kılavuzu yayımlandı
ALES başvuru süreci 22 Şubat itibariyle başladı. ÖSYM, ALES/1 başvuru kılavuzunu resmi adresi üzerinden adaylarla paylaştı. Adaylar, başvuruların ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden de yapılabilecek.
ALES başvuru süreci 22 Şubat itibariyle başladı. ÖSYM, ALES/1 başvuru kılavuzunu resmi adresi üzerinden adaylarla paylaştı. Adaylar, başvuruların ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan da yapabilecek. Peki, ALES başvuru ücreti ne kadar, başvuru ücretinin yatırılacağı bankalar hangileri
ÖSYM internet sitesinden ALES/1 başvuralırının başladığını duyurdu. Başvuru sürecini sorunsuz bir şekilde gerçekleştirmek isteyen adayların ALES başvuru kılavuzunu incelemesi gerekiyor.
ALES BAŞVURU DUYURUSU
2023 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2023-ALES/1), 16 Nisan 2023 tarihinde uygulanacaktır.
Sınava başvurular, 22 Şubat-1 Mart 2023 tarihleri arasında yapılacaktır.
Adaylar, başvurularını 22 Şubat 2023 tarihinde saat 11.00'den itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan da yapabilecektir.