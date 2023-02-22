ALES/1 başvuru kılavuzu yayımlandı

ALES başvuru süreci 22 Şubat itibariyle başladı. ÖSYM, ALES/1 başvuru kılavuzunu resmi adresi üzerinden adaylarla paylaştı. Adaylar, başvuruların ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden de yapılabilecek.

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ALES/1 başvuru kılavuzu yayımlandı - Resim: 1 1 6

ALES başvuru süreci 22 Şubat itibariyle başladı. ÖSYM, ALES/1 başvuru kılavuzunu resmi adresi üzerinden adaylarla paylaştı.  Adaylar, başvuruların ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan da yapabilecek. Peki, ALES başvuru ücreti ne kadar, başvuru ücretinin yatırılacağı bankalar hangileri

ALES/1 başvuru kılavuzu yayımlandı - Resim: 2 2 6

ÖSYM internet sitesinden ALES/1 başvuralırının başladığını duyurdu. Başvuru sürecini sorunsuz bir şekilde gerçekleştirmek isteyen adayların ALES başvuru kılavuzunu incelemesi gerekiyor.

ALES/1 başvuru kılavuzu yayımlandı - Resim: 3 3 6

ALES BAŞVURU DUYURUSU

 2023 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2023-ALES/1), 16 Nisan 2023 tarihinde uygulanacaktır.

Sınava başvurular, 22 Şubat-1 Mart 2023 tarihleri arasında yapılacaktır.

ALES/1 başvuru kılavuzu yayımlandı - Resim: 4 4 6

Adaylar, başvurularını 22 Şubat 2023 tarihinde saat 11.00'den itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan da yapabilecektir.