ALES/1 başvuru kılavuzu yayımlandı

ALES başvuru süreci 22 Şubat itibariyle başladı. ÖSYM, ALES/1 başvuru kılavuzunu resmi adresi üzerinden adaylarla paylaştı. Adaylar, başvuruların ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan da yapabilecek. Peki, ALES başvuru ücreti ne kadar, başvuru ücretinin yatırılacağı bankalar hangileri