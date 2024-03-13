Ara tatil uzayacak mı? Bayram ve ara tatil birleşecek mi?
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, Cumhur İttifakı'nın gençlerle buluştuğu sahurda, 100 bin gence iş kurmalarına olanak tanıyacak paylaşımlı ofisler ve sermaye gibi birçok destek sağlayacaklarını ifade etti.
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MEB'e bağlı okullarda eğitim alan yaklaşık 19 milyon öğrenci ve görev yapan 1 milyon 178 bin öğretmen, yaz tatilinin ardından 2023-2024 eğitim öğretim yılı için 11 Eylül 2023'te dersbaşı yaptı.
İKİNCİ ARA TATİL NİSAN AYINDA
Türkiye genelinde 74 bin okulda ve 744 bin derslikte başlayan eğitim öğretim yılının ilk ara tatilini 13 Kasım-17 Kasım 2023'te yapan öğrenciler, yılın 2. ara tatiline ise nisan ayında çıkacak.
İkinci dönem ara tatili ise 8 Nisan-12 Nisan tarihleri arasında yapılacak.
ARA TATİL KAÇ GÜN SÜRECEK?
Bilindiği üzere 2024 yılında ikinci ara tatil nisan ayında yapılacak. Ara tatilin olduğu hafta da Ramazan Bayramı’nın kutlandığı haftaya denk geliyor.