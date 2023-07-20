AYT sayısal Türkiye birincisi başarısının sırrını anlattı

"BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ İSTİYORUM"

İlkokuldan bu yana sistematik bir ders çalışma düzeni olduğunu belirten Özcan, şunları söyledi:

- Geçen yıl eylülden itibaren hazirana kadar sürekli çalıştım. Öğretmenlerimden destek aldım, soru çeşitliliği gördüm, hedefimi büyük tutup ona göre motivasyon sağladım. Kendi içimde birincilik isteğim vardı; ama ‘büyük konuşmak olabilir’ diye çok söylemiyordum. Çok da mutluyum. Kitap sayısını bilmiyorum; ama yaklaşık 200 bin soru çözdüm bu son senede.