Bakan Özer'den ara tatil açıklaması
Bakan Özer, okullara Nisan ayında 1 hafta ara verileceğini duyurdu. Bakan Özer açıklamasında, öğretmenlerin durumuyla ilgili de kararı belirtti. Milli Eğitim Bakanlığının takvimine göre bu yıl okullarda ikinci ara tatil 17-20 Nisan'da uygulanacak ve 21 Nisan'daki Ramazan Bayramı tatiliyle birleşecek
Kahramanmaraş merkezli ve çok sayıda ili etkileyen deprem felaketinin ardından 11 ilde okullar açılıp eğitim hayatı da yavaş yavaş normale döndürülmeye çalışırken ara tatil olup olmayacağı veli ve öğrencilerin merak ettiği konular arasında yer alıyordu. Depremlerin ardından okulların ikinci dönem açılış tarihinin gecikmesi, 17-20 Nisan olarak planlanan ikinci ara tatilin iptal edilip edilmeyeceği sorusunu gündeme getirmişti. Bakan Özer, milyonlarca kişinin merak ettiği soruya yanıt verdi.
ARA TATİL NİSAN AYINDA
Ara tatilin Nisan ayında yapılacağını söyleyen Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, öğretmenlerin de tatilde idari izinli sayılacağını belirtti.
RAMAZAN BAYRAMI RESMİ TATİLİYLE BİRLEŞECEK
Bakanlık yetkililerinden alınan bilgiye göre, ara tatil, takvimde yer aldığı şekliyle 17 Nisan Pazartesi günü başlayacak, Ramazan Bayramı arifesi olan 20 Nisan Perşembe günü öğlen sona erecek. 3,5 günlük ikinci ara tatil, Ramazan Bayramı resmi tatiliyle birleşecek. Öğretmenler ara tatilde idari izinli sayılacak
DÖRT İLDE KADEMELİ EĞİTİM
Kahramanmaraş depremi sonrası ikinci dönemde okulların açılması ertelenmişti. Depremin etkilediği 10 il de dahil olmak üzere tüm ülkede iki hafta okullar tatil edilmiş, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, afet bölgesindeki illerde okulların kademeli olarak açılacağını açıklamıştı. Bakan Özer, son olarak yaptığı açıklamada da, “27 Mart Pazartesi günü afet bölgesindeki dört ilimizde kademeli olarak eğitime başlıyoruz. Evlatlarımızı okullarında öğretmenleri ve akranlarıyla buluşturmaya devam ediyoruz” demişti.