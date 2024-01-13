Binlerce Öğrenci Bu Sorunun Cevabını Arıyor: Son Hafta Ders Olacak Mı? MEB'den Açıklama Geldi!
Sömestr tatilinin yaklaşmasıyla çok sayıda öğrenci son hafta okulda ders yapılıp yapılmayacağını merak etti. İnternette bu soruyu arayanların karşısına çeşitli programlar çıktı. Peki son hafta ders olacak mı?
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MEB, bu yıl ilk kez sömestr tatilinden önceki son haftada öğrencilerin keyifli bir hafta geçirmeleri, sanatsal, kültürel, sportif ve bilimsel faaliyetlere katılmasının teşviki için "dönem sonu faaliyet haftasının" düzenleneceğini açıkladı.
İlk ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 19 milyon öğrenci, 19 Ocak'ta 2023-2024 eğitim-öğretim yılı yarıyıl tatilini yapmak üzere karne alacak.
Karne öncesi 15-18 Ocak'ta 4 gün sürecek "dönem sonu faaliyet haftası" için etkinlikler planlanacak.
MEB'DEN ÖĞRENCİLERE MÜJDE!
Çok sayıda öğrenci son hafta ders yapılıp yapılmayacağını öğrenmeye çalışıyor. Peki "faaliyet haftası" sırasında ders yapılacak mı?