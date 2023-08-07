Bu üniversiteleri bitirenler işsiz kalmıyor!

24. ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ

Çankaya Üniversitesi, Sıtkı Alp Eğitim Vakfı tarafından 9 Temmuz 1997 tarih ve 4282 sayılı yasa ile kurulmuştur. İlk öğrencilerini aynı yıl 1997-1998 akademik yılı için kabul etmiştir. Balgat ve Eskişehir Yolu 29. km’de olmak üzere iki kampüsü bulunmaktadır.