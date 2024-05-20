Bu üniversitelerin mezunları kolay iş buluyor! İşte o üniversiteler

Milyonlarca ünivesite adayı, YKS maratonunun sonuna yaklaşmak üzere. 8 Haziran 2024 - 9 Haziran 2024 günlerinde yapılacak sınavda adaylar ter dökecek. ınavdan sonra adayları ve ailelerini şüphesiz önemli bir aşama daha bekliyor Üniversite tercih dönemi. peki mezunları en kolay iş bulabilen üniversiteler hangileri?

İşte CALIBRE Kariyer ve Yetenek Yönetimi Derneği’nin verilerine göre o üniversiteler...