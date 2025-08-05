Bu yıl LGS şampiyonlarına bile yer kalmadı! Bu üç lise kontenjanlarını birincilerle doldurdu

2025 LGS’de 500 tam puan alan öğrenci sayısı rekor kırarken, Türkiye'nin en prestijli üç lisesinin 400 kişilik kontenjanının tamamı birincilerle doldu. Bazı öğrenciler hayal ettikleri liseye giremedi. İşte en çok tercih edilen liseler...

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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Bu yıl LGS şampiyonlarına bile yer kalmadı! Bu üç lise kontenjanlarını birincilerle doldurdu - Resim: 1

2025 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılan sınav, bu yıl tarihi bir başarı oranına sahne oldu. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 15 Haziran'da gerçekleştirilen merkezi sınavın sonuçları 11 Temmuz’da açıklandı.

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Bu yıl LGS şampiyonlarına bile yer kalmadı! Bu üç lise kontenjanlarını birincilerle doldurdu - Resim: 2

719 ÖĞRENCİ TÜM SORULARI DOĞRU YANITLADI

1 milyon 10 bin 916 öğrenciden 963 bin 142’sinin katıldığı sınavın katılım oranı yüzde 95,27 olarak gerçekleşti. Tüm soruları doğru yanıtlayan 719 öğrenci 500 tam puan alarak birinci oldu. Böylece 500 tam puan alan öğrenci sayısı LGS tarihinde görülmemiş bir seviyeye çıktı.

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Bu yıl LGS şampiyonlarına bile yer kalmadı! Bu üç lise kontenjanlarını birincilerle doldurdu - Resim: 3

Bu olağanüstü başarı, Türkiye’nin en yüksek puanlı liselerine yönelik tercih sürecinde yoğunluğu ve rekabeti beraberinde getirdi.

Özellikle Galatasaray Lisesi, İstanbul Erkek Lisesi ve Kabataş Erkek Lisesi’ne olan ilgi, bu liselerde kontenjanların erkenden dolmasına neden oldu.

 

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Bu yıl LGS şampiyonlarına bile yer kalmadı! Bu üç lise kontenjanlarını birincilerle doldurdu - Resim: 4

Gazete Oksijen’in haberine göre, 500 tam puan alan 719 öğrenciden 400’ü Galatasaray Lisesi, İstanbul Erkek Lisesi ve Kabataş Erkek Lisesi’ne yerleşti.

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Bu yıl LGS şampiyonlarına bile yer kalmadı! Bu üç lise kontenjanlarını birincilerle doldurdu - Resim: 5

Söz konusu liseler, LGS 2025’te en yüksek yerleştirme puanıyla öğrenci kabul eden kurumlar oldu. Galatasaray Lisesi 100, İstanbul Erkek ve Kabataş Erkek Lisesi ise 150’şer öğrenci kontenjanı açtı. 

Ancak kontenjanlar dolunca, birincilerin tamamı bu üç prestijli liseye giremedi.

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Bu yıl LGS şampiyonlarına bile yer kalmadı! Bu üç lise kontenjanlarını birincilerle doldurdu - Resim: 6

EN ÇOK TERCİH EDİLEN LİSELER AÇIKLANDI

LGS 2025 yerleştirme sonuçlarına göre en çok tercih edilen 5 lise şöyle sıralandı:

 

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Bu yıl LGS şampiyonlarına bile yer kalmadı! Bu üç lise kontenjanlarını birincilerle doldurdu - Resim: 7

1. Galatasaray Lisesi

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Bu yıl LGS şampiyonlarına bile yer kalmadı! Bu üç lise kontenjanlarını birincilerle doldurdu - Resim: 8

2. İstanbul Erkek Lisesi

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Bu yıl LGS şampiyonlarına bile yer kalmadı! Bu üç lise kontenjanlarını birincilerle doldurdu - Resim: 9

3. Kabataş Erkek Lisesi

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Bu yıl LGS şampiyonlarına bile yer kalmadı! Bu üç lise kontenjanlarını birincilerle doldurdu - Resim: 10

4. Ankara Fen Lisesi

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Bu yıl LGS şampiyonlarına bile yer kalmadı! Bu üç lise kontenjanlarını birincilerle doldurdu - Resim: 11

5. İstanbul Atatürk Fen Lisesi

 

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Bu yıl LGS şampiyonlarına bile yer kalmadı! Bu üç lise kontenjanlarını birincilerle doldurdu - Resim: 12

NAKİL SÜRECİ BAŞLIYOR: YENİDEN ŞANS VERİLECEK

Yerleştiği okulu değiştirmek isteyen veya herhangi bir okula yerleşemeyen öğrenciler için nakil süreci 4-6 Ağustos 2025 tarihleri arasında başlayacak.

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Bu yıl LGS şampiyonlarına bile yer kalmadı! Bu üç lise kontenjanlarını birincilerle doldurdu - Resim: 13

Sınavla ve yerel yerleştirme kapsamında açık kalan kontenjanlara yerleştirmeye esas nakil işlemleri iki dönem hâlinde yapılacak. Başvurular e-Okul sistemi üzerinden gerçekleştirilecek ve 1. nakil yerleştirme sonuçları ise 8 Ağustos 2025 Cuma günü açıklanacak.

 

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Bu yıl LGS şampiyonlarına bile yer kalmadı! Bu üç lise kontenjanlarını birincilerle doldurdu - Resim: 14

Merkezi sınav puanıyla öğrenci alan okullar için en fazla 3, yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar için en fazla 3, pansiyonlu okullar için de en fazla 3 tercih yapılabilecek. Nakil tercihlerinde, aynı okul türünden en fazla 2 okul seçilebilecek.

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Bu yıl LGS şampiyonlarına bile yer kalmadı! Bu üç lise kontenjanlarını birincilerle doldurdu - Resim: 15

İlk tercih döneminde yerleşemeyen öğrenciler için süreç burada da sona ermeyecek. 15-22 Ağustos 2025 tarihleri arasında boş kalan kontenjanlara yönelik olarak il ve ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonları başvuru kabul edecek. Bu kapsamda, daha önce hiçbir okula yerleşememiş öğrenciler için yeniden bir fırsat doğacak.

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Bu yıl LGS şampiyonlarına bile yer kalmadı! Bu üç lise kontenjanlarını birincilerle doldurdu - Resim: 16

Son olarak, 22 Ağustos 2025 Cuma günü, komisyonlar tarafından yapılan yerleştirme işlemleri tamamlanacak ve öğrencilerin hangi okullara yerleştirildiği ilan edilecek. Eğitim hayatlarının en önemli adımlarından birini atmaya hazırlanan öğrenciler için kritik nakil süreci böylece noktalanacak.

 

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