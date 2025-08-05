Bu yıl LGS şampiyonlarına bile yer kalmadı! Bu üç lise kontenjanlarını birincilerle doldurdu
2025 LGS’de 500 tam puan alan öğrenci sayısı rekor kırarken, Türkiye'nin en prestijli üç lisesinin 400 kişilik kontenjanının tamamı birincilerle doldu. Bazı öğrenciler hayal ettikleri liseye giremedi. İşte en çok tercih edilen liseler...
2025 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılan sınav, bu yıl tarihi bir başarı oranına sahne oldu. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 15 Haziran'da gerçekleştirilen merkezi sınavın sonuçları 11 Temmuz’da açıklandı.
719 ÖĞRENCİ TÜM SORULARI DOĞRU YANITLADI
1 milyon 10 bin 916 öğrenciden 963 bin 142’sinin katıldığı sınavın katılım oranı yüzde 95,27 olarak gerçekleşti. Tüm soruları doğru yanıtlayan 719 öğrenci 500 tam puan alarak birinci oldu. Böylece 500 tam puan alan öğrenci sayısı LGS tarihinde görülmemiş bir seviyeye çıktı.
Bu olağanüstü başarı, Türkiye’nin en yüksek puanlı liselerine yönelik tercih sürecinde yoğunluğu ve rekabeti beraberinde getirdi.
Özellikle Galatasaray Lisesi, İstanbul Erkek Lisesi ve Kabataş Erkek Lisesi’ne olan ilgi, bu liselerde kontenjanların erkenden dolmasına neden oldu.
Gazete Oksijen’in haberine göre, 500 tam puan alan 719 öğrenciden 400’ü Galatasaray Lisesi, İstanbul Erkek Lisesi ve Kabataş Erkek Lisesi’ne yerleşti.
Söz konusu liseler, LGS 2025’te en yüksek yerleştirme puanıyla öğrenci kabul eden kurumlar oldu. Galatasaray Lisesi 100, İstanbul Erkek ve Kabataş Erkek Lisesi ise 150’şer öğrenci kontenjanı açtı.
Ancak kontenjanlar dolunca, birincilerin tamamı bu üç prestijli liseye giremedi.
EN ÇOK TERCİH EDİLEN LİSELER AÇIKLANDI
LGS 2025 yerleştirme sonuçlarına göre en çok tercih edilen 5 lise şöyle sıralandı:
1. Galatasaray Lisesi
2. İstanbul Erkek Lisesi
3. Kabataş Erkek Lisesi
4. Ankara Fen Lisesi
5. İstanbul Atatürk Fen Lisesi
NAKİL SÜRECİ BAŞLIYOR: YENİDEN ŞANS VERİLECEK
Yerleştiği okulu değiştirmek isteyen veya herhangi bir okula yerleşemeyen öğrenciler için nakil süreci 4-6 Ağustos 2025 tarihleri arasında başlayacak.
Sınavla ve yerel yerleştirme kapsamında açık kalan kontenjanlara yerleştirmeye esas nakil işlemleri iki dönem hâlinde yapılacak. Başvurular e-Okul sistemi üzerinden gerçekleştirilecek ve 1. nakil yerleştirme sonuçları ise 8 Ağustos 2025 Cuma günü açıklanacak.
Merkezi sınav puanıyla öğrenci alan okullar için en fazla 3, yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar için en fazla 3, pansiyonlu okullar için de en fazla 3 tercih yapılabilecek. Nakil tercihlerinde, aynı okul türünden en fazla 2 okul seçilebilecek.
İlk tercih döneminde yerleşemeyen öğrenciler için süreç burada da sona ermeyecek. 15-22 Ağustos 2025 tarihleri arasında boş kalan kontenjanlara yönelik olarak il ve ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonları başvuru kabul edecek. Bu kapsamda, daha önce hiçbir okula yerleşememiş öğrenciler için yeniden bir fırsat doğacak.
Son olarak, 22 Ağustos 2025 Cuma günü, komisyonlar tarafından yapılan yerleştirme işlemleri tamamlanacak ve öğrencilerin hangi okullara yerleştirildiği ilan edilecek. Eğitim hayatlarının en önemli adımlarından birini atmaya hazırlanan öğrenciler için kritik nakil süreci böylece noktalanacak.