Bu yıl LGS şampiyonlarına bile yer kalmadı! Bu üç lise kontenjanlarını birincilerle doldurdu

İlk tercih döneminde yerleşemeyen öğrenciler için süreç burada da sona ermeyecek. 15-22 Ağustos 2025 tarihleri arasında boş kalan kontenjanlara yönelik olarak il ve ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonları başvuru kabul edecek. Bu kapsamda, daha önce hiçbir okula yerleşememiş öğrenciler için yeniden bir fırsat doğacak.