Deprem olan illerde okula gitmek zorunlu mu?
6 Şubat Pazartesi günü merkez üssü Kahramanmaraş’ta meydana gelen büyük deprem eğitim ve öğretime ara verilmesine sebep oldu. Öğrenciler ve veliler “Deprem olan illerde okula gitmek zorunlu mu?” sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, 2. dönem okula gitmek zorunlu mu?
Bölgede yaşayan vatandaşlar olaydan olumsuz etkilenirken eğitim ve öğretim bazı illerde 27 Mart’a kadar ertelendi. Toplamda 11 ilin etkilendiği olay sonucu tüm Türkiye bölgedeki yaraları sarmak için birlik oldu. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer Malatya, Hatay, Kahramanmaraş ve Adıyaman’da 27 Mart’a kadar, diğer illerde ise 1 ve 13 Mart’a kadar eğitime ara verildiğini açıkladı. Peki, Deprem olan illerde okula gitmek zorunlu mu? 2. dönem devam zorunluluğu var mı?
2. DÖNEM OKULA GİTMEK ZORUNLU MU?
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer tarafından yapılan açıklamada, “10 ilimizi 3 kategoriye ayırdık. İlk kategoride Adana, Kilis, Diyarbakır ve Şanlıurfa yer alıyor. Bu illerimizde merkez ve ilçelerinde eğitime 1 Mart’ta başlıyoruz. 2’nci kategoride Gaziantep ve Osmaniye’de eğitime verilen arayı 13 Mart’a uzatıyoruz. 3’ünci kategoride ise Adıyaman, Malatya, Kahramanmaraş ve Hatay’da arayı 27 Mart’a kadar uzatıyoruz. Dolayısıyla 10 ilimizi güvenlik odaklı normalleşme sürecini bugün aldığımız kararlar başlatmış bulunuyoruz.” İfadelerine yer verdi.
DEPREM OLAN İLLERDE OKULA GİTMEK ZORUNLU MU?
Deprem olan ve OHAL ilan edilen bölgelerde okullarda devam zorunluluğu bulunmuyor. OHAL ilan edilen Kahramanmaraş, Gaziantep, Kilis, Adana, Malatya, Şanlıurfa, Diyarbakır, Hatay, Adıyaman, Osmaniye, Elazığ’da okula devam zorunluluğu kaldırıldı.
OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer tarafından yapılan açıklamada, “10 ilimizi 3 kategoriye ayırdık. İlk kategoride Adana, Kilis, Diyarbakır ve Şanlıurfa yer alıyor. Bu illerimizde merkez ve ilçelerinde eğitime 1 Mart’ta başlıyoruz. 2’nci kategoride Gaziantep ve Osmaniye’de eğitime verilen arayı 13 Mart’a uzatıyoruz. 3’ünci kategoride ise Adıyaman, Malatya, Kahramanmaraş ve Hatay’da arayı 27 Mart’a kadar uzatıyoruz. Dolayısıyla 10 ilimizi güvenlik odaklı normalleşme sürecini bugün aldığımız kararlar başlatmış bulunuyoruz.” İfadelerine yer verdi.