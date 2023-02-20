Bölgede yaşayan vatandaşlar olaydan olumsuz etkilenirken eğitim ve öğretim bazı illerde 27 Mart’a kadar ertelendi. Toplamda 11 ilin etkilendiği olay sonucu tüm Türkiye bölgedeki yaraları sarmak için birlik oldu. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer Malatya, Hatay, Kahramanmaraş ve Adıyaman’da 27 Mart’a kadar, diğer illerde ise 1 ve 13 Mart’a kadar eğitime ara verildiğini açıkladı. Peki, Deprem olan illerde okula gitmek zorunlu mu? 2. dönem devam zorunluluğu var mı?