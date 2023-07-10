DGS hakkında altın tavsiyeler! DGS sınavına adım adım takip edilecek her şey

DGS SINAVINA NE ZAMAN HAZIRLANMAYA BAŞLAMALIYIM?

DGS sınavına, ikinci sene hazırlanmayı düşünmekten yanlış bir karardır. İki sene sizin için göz açıp kapayıncaya kadar kısa bir süre olacak. İlk seneden itibaren günlük soru çözme alışkanlığınızı oturtmanız lazım. Çünkü DGS sonuçlarında 0,5 puanın bile çok önemi vardır.

DGS tercihleri açıklandıktan sonra, göreceğiniz tablo üniversiteler arasında fazla puan farkı olmadığı, 0,5 veya 1 puan ile istediğiniz üniversiteden çok uzak yerlere gidebileceğiniz olacaktır.