DGS hakkında altın tavsiyeler! DGS sınavına adım adım takip edilecek her şey
DGS sınavı hakkında bilmeniz gereken her şeyi sizin için hazırladık? Üniversite sınavlarından istediğiniz sonucu alamamış olabilirsiniz. Bir sene daha sınava hazırlansam mı, seneye de kazanamazsam ne yaparım dediğiniz olmuştur? Mezuna kalmaktan korkuyorsanız bu haber size iyi gelecek.
Lise hayatınız bitti, gelecek hakkında planlar kurmaya mı başladınız? Üniversite sınavlarından istediğiniz sonucu alamamış olabilir, mezuna kalmaktan korkuyor olabilirsiniz. Seneye de istediğiniz sonucu alamamaktan korkuyor, 2 yıllık Meslek Yüksek Okullarına gidip, DGS sınavına hazırlanmayı düşünebilirsiniz.
DGS sınavı, 2 yıllık Meslek Yüksek Öğrencilerinin, 4 yıllık fakültelere geçmeleri için girdikleri sınavdır.
DGS SINAVINA NE ZAMAN HAZIRLANMAYA BAŞLAMALIYIM?
DGS sınavına, ikinci sene hazırlanmayı düşünmekten yanlış bir karardır. İki sene sizin için göz açıp kapayıncaya kadar kısa bir süre olacak. İlk seneden itibaren günlük soru çözme alışkanlığınızı oturtmanız lazım. Çünkü DGS sonuçlarında 0,5 puanın bile çok önemi vardır.
DGS tercihleri açıklandıktan sonra, göreceğiniz tablo üniversiteler arasında fazla puan farkı olmadığı, 0,5 veya 1 puan ile istediğiniz üniversiteden çok uzak yerlere gidebileceğiniz olacaktır.
DGS TERCİHLERİNİ NEYE GÖRE YAPMAYALIM?
DGS tercihleri yaparken, bilgisayar karşısında çok heyecanlı anlar başlamıştır. İyi puan almışsanız, bir sene daha kaybetmekten korkuyorsunuzdur.
DGS tercihleri ile istemediğiniz bir yere gider okulu bırakır, bir sene daha hazırlanmaya karar verirseniz, Diploma notunuzdan gelen puan bir sene geçerli olmakla birlikte seneye yarıya inecektir. Unutmayın ki DGS tercihlerinde 0,5 puanın çok önemi var.