Dünyanın en iyi üniversiteleri açıklandı: Bakın Türkiye'den hangi üniversiteler var
YKS sonuçları 20 Temmuz'da açıklandı. Adaylar, en az sınav süreci kadar önemli bir dönem olan tercih dönemine girecek. Peki Dünyanın en iyi üniversiteleri hangileri? Türkiye'deki üniversitelerin durumu ne?
İyi bir üniversitede eğitim almak şüphesiz her adayın hayali. Bu yüzden üniversite tercihlerinde, üniversitelerin dünyadaki ve Türkiye'deki sıralamaları adaylar tarafından araştırılıyor. İşte 2023 Temmuz ayında URAP tarafından açıklanan dünyanın en iyi üniversiteleri ve Türkiye'deki üniversitelerin sıralamaları.
DÜNYANIN EN İYİ 10 ÜNİVERSİTESİ
URAP'ın açıkladığı verilere göre dünyanın en iyi on üniversitesi şu şekilde:
1. Harvard Üniversitesi - ABD
2. Toronto Üniversitesi - Kanada
3. Londra Üniversitesi Akademisi - İngiltere
4. Paris Üniversitesi - Fransa
5. Oxford Üniversitesi - İngiltere
6. Stanford Üniversitesi - ABD
7. Johns Hopkins Üniversitesi - ABD
8. Şanghay Jiao Tong Üniversitesi - Çin
9. Tsinghua Üniversitesi - Çin
10. Zhejiang Üniversitesi - Çin
517. HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Hacettepe Üniversitesi, Türkiye'nin önde gelen üniversitelerinden biri olarak 16 Fakülte, 15 Enstitü, 4 Meslek Yüksekokulu, 2 Yüksekokul, 1 Konservatuvar, 98 Araştırma ve Uygulama Merkezi ile bilim, teknoloji ve sanat alanlarında toplumsal kalkınmaya ve evrensel değerlere katkılarını sürdürmektedir.
639. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İstanbul Üniversitesi (İÜ), ana yerleşkesi İstanbul'un Fatih ilçesinde bulunan, Türkiye'nin en eski devlet üniversitesidir.
Osmanlı İmparatorluğu'ndaki ilk Avrupa tarzı üniversite olarak kabul edilen Darülfünun'un doğrudan devamı olan İstanbul Üniversitesinin bazı birimlerinin temelleri İstanbul'un fethinin ertesi günü olan 30 Mayıs 1453'te Fatih Sultan Mehmet'in emriyle kurulan Sahn-ı Seman medreselerine kadar dayandığından okulun kuruluşu bu tarihe dayandırılır. 1933 yılına kadar Darülfünun-ı Şahane, Darülfünun-ı Osmani ve İstanbul Darülfünunu adıyla eğitim veren kurum, 1 Ağustos 1933'te İstanbul Üniversitesi adını alır ve aynı yıl 18 Kasım'da Türkiye'deki ilk ve tek üniversite olarak eğitim hayatına başlar.