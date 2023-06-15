Dünyanın en iyi üniversiteleri açıklandı: İlk 500'de Türkiye’den 6 üniversite var
YSK'ye saatler kala adaylar en iyi üniversiteleri araştırıyor. Round University Ranging'in (RUR) yayımladığı Dünya Üniversiteler Sıralaması'na göre en iyi 500 üniversite belli oldu. Peki bu rapora göre Türkiye'deki üniversiteler kaçıncı sırada?
Round University Ranging (RUR) her yıl Dünyadaki en iyi üniversiteler raporu yayımlıyor. Son yayımlanan liste, dünyanın en iyi üniversitelerini ortaya koyarken Türkiye'deki üniversitelerin dünya sıralamasındaki durumunu da gösteriyor. İşte o liste.
DÜNYANIN EN İYİ ÜNİVERSİTELERİ
1. Kaliforniya Teknoloji Enstitüsü (Caltech) – ABD
2. Harvard Üniversitesi – ABD
3. Massachusetts Teknoloji Enstitüsü – ABD
4. Stanford Üniversitesi – ABD
5. Karolinska Enstitüsü – İsveç
6. İsviçre Federal Teknoloji Enstitüsü – İsviçre
7. Kolombiya Üniversitesi – ABD
8. Imperial College London – Birleşik Krallık
9. Chicago Üniversitesi – ABD
10. Johns Hopkins Üniversitesi – ABD
TÜRKİYE’NİN EN İYİ ÜNİVERSİTELERİ
İşte o rapora göre Türkiye'deki en iyi üniversitelerin dünyadaki sıralaması
653. GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün talimatı ile 1926 yılında temelleri atılan Gazi Üniversitesi, "Orta Muallim Mektebi ve Terbiye Enstitüsü" adıyla açılmıştır. İsmi 1929 yılında "Gazi Orta Muallim Mektebi ve Terbiye Enstitüsü" olarak değiştirilmiş, 1976 yılında “Gazi Eğitim Enstitüsü” adını almış, 1982 yılında da “Gazi Üniversitesi” kimliğine kavuşmuştur.
555. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İstanbul Üniversitesi (İÜ), ana yerleşkesi İstanbul'un Fatih ilçesinde bulunan, Türkiye'nin en eski devlet üniversitesidir.