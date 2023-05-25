e-Okul ne zaman kapanacak?
Okulların kapanmasına sayılı günler kalması ile birlikte öğrenciler ve veliler, "e-okul ne zaman kapanacak?" şeklinde araştırmalara koyuldu. Karne gününün öncesinde öğrenciler, e-Okul'un kapanacağı tarihi araştırıyor. Peki, e-Okul not girişi ne zaman kapanacak?
# meb
2022-2023 eğitim öğretim yılının bitmesine çok kısa bir zaman kaldı. Sınavların sona ermesiyle birlikte yaz tatiline girecek olan öğrenciler, e-Okul not girişi sisteminin kapanacağı tarihi merak ediyor.
E-OKUL NE ZAMAN KAPANACAK?
E-Okul karne döneminde öğrencilerin erişimine açık olmaya devam edecek. Not girişinin tamamlanması e-Okul'un kapanması olarak tanımlanıyordu ancak yeni uygulamada e-Okul karne gününe kadar açık kalmaktadır.
E-OKUL VBS GİRİŞ İŞLEMİ NASIL YAPILIR?
e-Okul VBS giriş için, https://e-okul.meb.gov.tr/ adresi üzerinden Veli Bilgilendirme Sistemi Girişi butonuna tıkladıktan sonra öğrenci TC kimlik numarası ve okul numarası ile birlikte sorgulama yapılabiliyor.
Kaynak: meb.gov.tr - https://ogm.meb.gov.tr/www/2022-2023-egitim-ogretim-yili-takvimi-yayinlandi/icerik/1518