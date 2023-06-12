Türkiye'nin en iyi 10 devlet üniversitesi hangisi?
YKS'ye sayılı günler kaldı. Üniversite adayları ve aileleri, en iyi üniversiteleri araştırmaya başladı. Peki Türkiye'nin en iyi 10 devlet üniversitesi hangisi? İşte detaylar...
YKS'ye sayılı günler kala, üniversite adayları şimdiden tercih dönemine de hazırlanaya başladı. Bu kapsamda adaylar ve aileleri, en iyi üniversiteleri araştırıyor. Peki Türkiye'nin en iyi 10 devlet üniversitesi hangisi?
10. MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Marmara Üniversitesi, İstanbul'da bulunan bir devlet üniversitesidir. Türkiye’nin önde gelen yükseköğretim kurumlarından biridir. Üniversite bünyesinde 16 fakülte, 11 enstitü, 3 yüksekokul ve 4 meslek yüksekokulu bulunmaktadır
9. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Atatürk Üniversitesi, 1957 yılında Erzurum'da kurulmuş üniversitedir. Türkiye'nin en eski yedinci üniversitesidir. Erzurum kent merkezine 1,5–2 km. mesafede bulunan Atatürk Üniversitesi kampüsü 6,5 milyon m²'lik açık alana, 1 milyon m²'lik kapalı alana sahiptir
8. GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Gazi Üniversitesi, Ankara'da bulunan bir devlet üniversitesidir. 1926 yılında Ankara'da kuruldu. Ayrıca Gazi Üniversitesi, cumhuriyetin ilk üniversitesi olma unvanını da elinde bulundurur. Tıp, Diş Hekimliği, Eğitim, Fen, Mühendislik ve Teknoloji Fakültesi önemli fakülteleridir.