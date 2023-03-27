İkinci ara tatil ne zaman? İkinci ara tatil ertelenecek mi?
İkinci ara tatil tarihi, yaklaşan nisan ayı öncesinde binlerce öğrenci tarafından sorgulanmaya başladı. Okullarda yılda iki kez uygulanan ara tatil döneminin ikincisi için geri sayım başladı. Peki, ikinci ara tatil ne zaman? İkinci ara tatil ertelenecek mi?
Meydana gelen depremler sonrasında, okullarda yarıyıl tatili süresi uzamış ve okullarda ikinci dönem geç başlamıştı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2023 iş takvimiyle birlikte, okullarda ara tatil tarihleri belli oldu. Peki, ikinci ara tatil ne zaman?
İKİNCİ ARA TATİL ERTELENECEK Mİ?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2023 iş takvimi sonrasında, okullarda ikinci ara tatilin ne zaman başlayacağı belirlendi.
Buna göre; Okullarda ikinci ara tatil 17-20 Nisan 2023'te yapılacak. Bakanlık, ara tatilin iptal edilmesi veya ertelenmesine yönelik bir açıklama yapmadı.
OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?
MEB tarafından yayımlanan 2022-2023 takvimi sonrasında okulların kapanacağı tarih belli oldu.
Buna göre; ikinci dönem, 13 Şubat 2023 Pazartesi günü başlayacak ve 16 Haziran 2023 Cuma günü sona erecektir. Bu bilgi doğrultusunda okullar 16 Haziran 2023 Cuma günü tatile girecek.