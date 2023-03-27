İkinci ara tatil ne zaman? İkinci ara tatil ertelenecek mi?

İKİNCİ ARA TATİL ERTELENECEK Mİ?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2023 iş takvimi sonrasında, okullarda ikinci ara tatilin ne zaman başlayacağı belirlendi.

Buna göre; Okullarda ikinci ara tatil 17-20 Nisan 2023'te yapılacak. Bakanlık, ara tatilin iptal edilmesi veya ertelenmesine yönelik bir açıklama yapmadı.