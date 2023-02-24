İkinci ara tatil ne zaman? 2023 MEB takvimi
Depremden etkilenen iller haricindeki 71 ilde öğrenciler için 20 Şubat 2023 tarihinden itibaren okullar açıldı. Öğrenciler için eğitim, kaldığı yerden devam ediyor. Peki, Nisan ara tatili ne zaman?
2022-2023 eğitim öğretim yılının, 20 Ocak'ta sona eren birinci döneminin ardından okullar 6 Şubat'ta açılacaktı. Ancak depremler nedeniyle yarıyıl tatili için uzatma kararı geldi. Depremden etkilenen iller hariç 71 ilde tüm kademelerde öğrenciler, 20 Şubat 2023 tarihinde ders başı yaptı. Peki, Nisan ara tatili ne zaman?
İKİNCİ ARA TATİL TARİHLERİ
MEB (Milli Eğitim Bakanlığı) yayınladığı takvimle nisan ara tatil takvimini paylaştı. Okullarda ikinci ara tatil 17-20 Nisan tarihleri arasında yapılacak.
ARA TATİL TARİHLERİ DEĞİŞİKLİK VAR MI?
Hafta sonları dahil olmak üzere 9 gün sürmesi beklenen ara tatil ile ilgili henüz bir değişiklik kararı gelmedi.
Kaynak: Aydınlık