İŞKUR Gençlik Programı başvuru takvimi 2025: Başvurular ne zaman ve nasıl yapılacak?
İŞKUR, gençlerin iş hayatına adım atmalarını kolaylaştıran Gençlik Programı’nın yeni dönemini duyurdu. Başvuru takvimi, şartlar ve programa dair tüm ayrıntılar belli oldu.
İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI BAŞVURULARI
Gençlere istihdam desteği için yeni dönem başladı.
Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), gençlerin kariyer yolculuğunu desteklemek için Gençlik Programı’nın yeni dönemini duyurdu. Üniversite öğrencileri, yeni mezunlar ve iş dünyasına adım atmak isteyen gençler için değerli bir fırsat sunuluyor.
BAŞVURU TAKVİMİ 2025
Başvurular için resmi takvim duyurulacak.
Yeni dönem başvuru tarihleri İŞKUR tarafından önümüzdeki günlerde açıklanacak. Programın staj, eğitim ve istihdam destekleri bu yıl da gençlerin yoğun ilgisini çekmesi bekleniyor.
GENÇLERE PROFESYONEL DENEYİM
Katılımcılar iş hayatına hazırlanıyor.
Program, öğrencilere profesyonel deneyim kazandırırken iş hayatına hızlı geçiş imkânı tanıyor. Katılımcılar hem mesleki beceri edinip hem de disiplinli çalışma alışkanlığı kazanıyor.
İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI NEDİR?
Üniversiteliler için aktif işgücü desteği.
İŞKUR Gençlik Programı, üniversite öğrencilerinin iş dünyasına daha hazırlıklı olmalarını sağlamak amacıyla tasarlanmış bir aktif işgücü programı. 2003 yılından bu yana devlet üniversiteleri ile iş birliği içinde yürütülüyor.
BAŞVURU ŞARTLARI AÇIKLANDI
Programa katılmak için kriterler net.
İŞKUR tarafından belirlenen şartlara göre programa başvuracak kişilerin T.C. vatandaşı olması, kuruma kayıtlı bulunması ve 18 yaşını tamamlamış olması gerekiyor.
SOSYAL GÜVENLİK ŞARTI
Sigortalı çalışan olmamak gerekiyor.
Başvuru tarihinden önceki son bir ay içinde 5510 sayılı Kanun kapsamında sigortalı bildirimi yapılmamış olmak, yaşlılık ya da malullük aylığı almamak zorunlu.
HANE GELİRİ VE PROGRAM KOŞULLARI
Hane gelirinin belirlenen sınır içinde olması ve kurumun diğer aktif işgücü veya işsizlik sigortası programlarından yararlanmamış olmak şart koşuluyor.
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ İÇİN
Açık öğretim öğrencileri kapsam dışı.
Başvuru yapacakların yüklenici üniversitenin öğrencisi olması gerekiyor. Açık öğretim veya uzaktan öğretim öğrencileri kapsam dışı tutuluyor. Ayrıca kaydını dondurmuş veya pasif durumda olanlar programa katılamıyor.