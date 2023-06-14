İstanbul'daki en iyi 10 özel üniversite
Üniversite sınavına sayılı günler kala öğrenciler, tercihleri için üniversite araştırmaya başladı. Aday öğrenciler, sonuçlar açıklanır açıklamaz tercihlerini yapacak. Peki, İstanbul'daki en iyi özel üniversiteler hangileri?
Üniversite sınavına çok az bir süre kaldı. Sınav sonuçlarından sonra aday öğrenciler, devlet ve özel üniversitelerini tercih edecek. Üniversite sayısının yoğun olmasından dolayı tercihlerini İstanbul'dan yana kullanmak isteyenler için en iyi özel üniversiteleri derledik. İşte İstanbul'daki en iyi 10 özel üniversite...
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
1996 yılında kurulan Bilgi Üniversitesi, İstanbul'daki özel üniversiteler arasında yer almaktadır. 7 fakülte, 3 enstitü, 4 yüksekokul ve 3 meslek yüksekokulunu bünyesinde barındıran kurum, Türkçe ve İngilizce dillerinde eğitim vermektedir. 150'yi aşkın eğitim programı ile öğretim faaliyetlerini sürdüren Bilgi Üniversitesinin, 30.000'i aşkın kayıtlı öğrencisi, 50.000'i aşkın ise mezun öğrencisi bulunmaktadır.
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ
Selçuk Yaşar Spor ve Eğitim Vakfı tarafından kurulan üniversite, 2003 senesinde bu yana kesintisiz şekilde eğitim yaşamına devam ediyor. İktisadi ve i̇dari bilimler fakültesi, sanat ve tasarım fakültesi, hukuk fakültesi, i̇nsan ve toplum bilimleri fakültesi, mimarlık fakültesi, i̇letişim fakültesi, mühendislik fakültesi ve i̇şletme fakültesini bünyesinde barındıran kurum İzmir'in en iyi özel üniversiteleri arasında yer alıyor.
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ
2007 senesinde Kemal Gözükara Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından kurulan İstanbul Arel Üniversitesi bünyesinde fen–edebiyat, iletişim, iktisadi ve idari bilimler, mühendislik, mimarlık, güzel sanatlar ve tıp olmak üzere altı farklı fakülteyi bulunduruyor. Ayrıca öğrenciler, elliyi aşkın programda meslek yüksekokulunda eğitim görebiliyor.