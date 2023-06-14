İstanbul'daki en iyi 10 özel üniversite

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

Selçuk Yaşar Spor ve Eğitim Vakfı tarafından kurulan üniversite, 2003 senesinde bu yana kesintisiz şekilde eğitim yaşamına devam ediyor. İktisadi ve i̇dari bilimler fakültesi, sanat ve tasarım fakültesi, hukuk fakültesi, i̇nsan ve toplum bilimleri fakültesi, mimarlık fakültesi, i̇letişim fakültesi, mühendislik fakültesi ve i̇şletme fakültesini bünyesinde barındıran kurum İzmir'in en iyi özel üniversiteleri arasında yer alıyor.