İstanbul'daki en iyi 10 üniversite hangisi?
YKS'ye sayılı günler kala, öğrenciler ve aileleri üniversiteleri sorguluyor. Bu kapsamda adaylar en iyi üniversiteleri araştırmaya başladı. Peki İstanbul'daki en iyi 10 üniversite hangisi?
YKS'ye sayılı günler kaldı. Adaylar en iyi üniversiteleri araştırmaya başladı. Peki Türkiye'deki en iyi 10 üniversite hangisi? URAP (University Ranking by Academic Performance) 2022-2023 sıralamasına göre İstanbul'daki üniversitelerin ilk 10'u şu şekilde:
10. İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ
İstanbul Medeniyet Üniversitesi, 2010 yılında kurulan ve İstanbul'un Anadolu Yakası'nda konuşlanan bir devlet üniversitesidir. 21 Temmuz 2010 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti’nin 98. ve İstanbul’un 9. devlet üniversitesi olarak 27648 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6005 No’lu Kanun ile kuruldu
9. ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ
Acıbadem Üniversitesi 18 Mayıs 2007'de kurulan, kâr amacı gütmeyen bir vakıf üniversitesidir. Ana amacı sağlık bilimleri alanındaki tüm bilim dallarını bir araya getirmek olan üniversite sağlık dışı alanlarda da eğitim vermeyi amaçlamaktadır.
8. MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Marmara Üniversitesi, ülkemizin en köklü eğitim kurumlarının başında gelmektedir. 16 Ocak 1883 tarihinde Hamidiye Ticaret Mekteb-i Âlisi ismi altında Ticaret ve Ziraat Orman ve Maadin Nezareti’ne bağlı olarak Cağaloğlu’nda İstanbul Kız Lisesi’nin arkasındaki bir evde eğitime başlamış olan Marmara Üniversitesi ilk mezunlarını (13 kişi) 1887’de vermiştir. 21 Eylül 1889’da Maârif Nezâreti’ne bağlanan okul, 1893 yılında ileride ıslahı ve tekrar açılışı düşünülmek üzere lağvedilmiştir. 15 Ekim 1897 tarihinde yine Maârif Nezâreti’ne bağlı olarak yeniden açılmış ve o günden bugüne kesintisiz olarak eğitim faaliyetlerini sürdürmüştür.