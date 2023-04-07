5000 Personel alımı sonuçları: Taban KPSS puanları belli oldu
Milli Eğitim Bakanlığı Personel alımı sona eriyor. MEB 5000 Sözleşmeli Personel alımı değerlendirme ve KPSS Taban ve Tavan puanlar ne olacak?
Milli Eğitim Bakanlığı personel alımı yapıyor. Geçtiğimiz günlerde Ölçme, Seçme ve Yerleştirme merkezi Başkanlığı tarafından yayımlanmış olan KPSS 2023/4 tercih kılavuzu ile 5000 Sözleşmeli Personel alımı yapılıyor. Farklı kadrolarda alınan başvurulara göre MEB Taşra ve merkez Teşkilatında istihdam edilmek üzere 5000 Personel Alımı başvuruları sona eriyor. Peki Yerleştirme Sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS Atama Puanları ne Olur? Detayları İşin Olsa ekibi olarak sizlerle paylaşacağız.
5000 Sözleşmeli Personel Alımı Yapılıyor!
MEB yayımladığı tercih kılavuzu olan KPSS 2023/4 ile bünyesinde 81 fakrlı şehirde istihdam etmek üzere,
• 4250 Büro Personeli
• 25 Avukat
• 100 Mühendis
• 125 Diyetisyen
• 500 Hemşire alımı gerçekleştiriliyor.
KPSS TABAN PUAN KAÇ OLACAK?
Söz konusu Milli Eğitim Bakanlığı 5000 personel alımında hiç boş kontenjan kalmadı. Bu kapsamda, en düşük atamalar Hemşire pozisyonunda gerçekleştirildi.
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI / HAKKARİ / TAŞRA Hemşire 72,53261 puan ile atama yapıldı.
POZİSYONUNA GÖRE KPSS TABAN PUANLAR KAÇ?
• Büro Personeli Alımında Taban KPSS Puanı: 84,46724 Puan İle Adıyaman'da
• Avukat Alımında Taban KPSS Puanı: 91,334 Puan İle Hakkari'de