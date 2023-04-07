5000 Personel alımı sonuçları: Taban KPSS puanları belli oldu

Milli Eğitim Bakanlığı personel alımı yapıyor. Geçtiğimiz günlerde Ölçme, Seçme ve Yerleştirme merkezi Başkanlığı tarafından yayımlanmış olan KPSS 2023/4 tercih kılavuzu ile 5000 Sözleşmeli Personel alımı yapılıyor. Farklı kadrolarda alınan başvurulara göre MEB Taşra ve merkez Teşkilatında istihdam edilmek üzere 5000 Personel Alımı başvuruları sona eriyor. Peki Yerleştirme Sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS Atama Puanları ne Olur? Detayları İşin Olsa ekibi olarak sizlerle paylaşacağız.