KPSS başvurusu nasıl yapılır?

ÖSYM'nin yapacağı duyuruyla gözler Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) başvurularına çevrildi. KPSS lisans sınavı, 14 Temmuz'da gerçekleştirilecek ve başvuruları için ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) ekranından erişim sağlanabilecek. 2024 KPSS lisans başvuruları ne zaman başlayacak, saat kaçta ve başvuru ücreti ne kadar, detaylar ÖSYM'nin duyurusunda yer alacak.