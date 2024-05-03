KPSS başvurusu nasıl yapılır?
14 Temmuz'da gerçekleştirilecek ve başvuruları için ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) ekranından erişim sağlanabilecek. 2024 KPSS lisans başvuruları ne zaman başlayacak, saat kaçta ve başvuru ücreti ne kadar, detaylar ÖSYM'nin duyurusunda yer alacak.
ÖSYM'nin yapacağı duyuruyla gözler Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) başvurularına çevrildi. KPSS lisans sınavı, 14 Temmuz'da gerçekleştirilecek ve başvuruları için ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) ekranından erişim sağlanabilecek. 2024 KPSS lisans başvuruları ne zaman başlayacak, saat kaçta ve başvuru ücreti ne kadar, detaylar ÖSYM'nin duyurusunda yer alacak.
2024 KPSS lisans sınavı başvuruları için artık saatler kaldı. ÖSYM tarafından yapılacak duyuru sonrasında başlayacak olan KPSS lisans sınavı başvurularıyla birlikte, kamuda çalışmak isteyen vatandaşlar sınav başvurularını yapmaya başlayacak.
Peki, KPSS lisans sınavı başvuruları ne zaman, saat kaçta başlayacak?
2024 KPSS LİSANS SINAVI BAŞVURULARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
ÖSYM tarafından yayımlanan 2024 sınav takvimi sonrasında KPSS lisans sınavı başvuru tarihleri belli oldu.