LGS 2025 için merak edilenler yanıtlandı! İşte sınav süreci hakkında tüm detaylar
Milli Eğitim Bakanlığı, 15 Haziran 2025'te gerçekleştirilecek Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava ilişkin sıkça sorulan soruları yanıtladı. İşte öğrencilerin bilmesi gereken tüm ayrıntılar...
Millî Eğitim Bakanlığı, 15 Haziran 2025'te 8. sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenecek ve 2-16 Nisan tarihleri arasında isteğe bağlı başvuruları alınacak Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezî sınava ilişkin merak edilen soruları yanıtladı.
Sınavın başvuru ve uygulama kılavuzu "https://www.meb.gov.tr" internet adresinde yayımlandı.
SINAV İSTEĞE BAĞLI OLACAK
Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı “2025 Yılı Merkezî Sınav Sıkça Sorulan Sorular” dokümanına göre, öğrencilerin LGS'ye girme zorunluluğu bulunmuyor.
Sınava girmek isteyen öğrenciler, 2-16 Nisan 2025 tarihleri arasında e-Okul sistemi (eokul.meb.gov.tr) üzerinden ücretsiz olarak başvuru yapabilecek.
Merkezî sınava başvuru için öğrencilerden herhangi bir ücret talep edilmeyecek.
SINAV TARİHİ VE SAATLERİ
Merkezi sınav, 15 Haziran 2025 Pazar günü hem yurt içinde hem de yurt dışında aynı anda gerçekleştirilecek.
Birinci oturum: 09.30’da başlayacak ve 75 dakika sürecek.
İkinci oturum: 11.30’da başlayacak ve 80 dakika sürecek.
SINAVIN KAPSAMI VE SORU DAĞILIMI
Birinci oturum (Sözel alan – 50 soru, 75 dakika):
Türkçe
T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
Yabancı Dil
İkinci oturum (Sayısal alan – 40 soru, 80 dakika):
Matematik
Fen Bilimleri
SINAV GİRİŞ BELGESİ VE YERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Sınava girecek öğrencilerin sınav giriş yeri, salonu ve sıra numarası gibi bilgileri 4 Haziran 2025'te açıklanacak.
Fotoğraflı sınav giriş belgesi, okul müdürlükleri tarafından elektronik ortamda alınarak onaylanacak ve öğrencilere teslim edilecek.
BİLGİLERİN GÜNCELLİĞİ ÖNEMLİ!
Öğrenciler, başvuru yapmadan önce e-Okul'daki kişisel bilgilerinin güncel olup olmadığını kayıtlı oldukları okul müdürlüğünden kontrol ettirmeli. Öğrenci bilgilerinin doğruluğundan okul yönetimi sorumlu olacak.
SINAVA GİRERKEN ÖĞRENCİLERDEN İSTENECEK BELGELER
LGS sınavına girecek öğrencilerin mağduriyet yaşamaması için sınav günü yanlarında bazı belgeleri ve araç gereçleri bulundurmaları zorunlu olacak. Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre, öğrencilerin sınav salonuna giriş yapabilmesi için şu belgeleri getirmesi gerekiyor:
Fotoğraflı ve onaylı sınav giriş belgesi
Geçerli bir kimlik belgesi (Nüfus cüzdanı, kimlik kartı veya pasaport)
Bunlara ek olarak, sınav sırasında kullanmaları için en az iki adet koyu siyah ve yumuşak kurşun kalem, bir kalemtıraş ve leke bırakmayan yumuşak bir silgi bulundurmaları gerekiyor.
ÖZEL GEREKSİNİMLİ ÖĞRENCİLERİN SINAV HİZMETLERİ
Özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler, sınavda kendilerine uygun hizmetlerden yararlanabilecek. Ancak bunun için bazı prosedürlerin takip edilmesi gerekiyor. Örgün eğitime devam eden özel gereksinimli öğrencilerin bilgileri, okul müdürlükleri tarafından ilgili Rehberlik ve Araştırma Merkezi’ne (RAM) bildirilecek. Açık öğretim ortaokulu öğrencileri ise 16 Nisan 2025’e kadar açık öğretim ortaokulu müdürlüğüne başvuru yapmalı.
Özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler, sürekli kullandıkları araç gereç ve cihazları sınavda yanlarında getirme hakkına sahip olacak.
EVDE VEYA HASTANEDE EĞİTİM ALAN ÖĞRENCİLER NE YAPACAK?
Evde veya hastanede eğitim hizmeti alan öğrenciler için de sınav tedbir hizmetleri sunulacak. Ancak bu hizmetten faydalanmak için öğrencinin sınava alınacağı adresin veli ya da vasisi tarafından okul müdürlüğüne bildirilmesi gerekiyor. Daha sonra okul müdürlüğü, bilgileri ilgili Rehberlik ve Araştırma Merkezi’ne (RAM) iletecek.
SINAV SONUÇLARI 11 TEMMUZ’DA AÇIKLANACAK
Milli Eğitim Bakanlığı’nın duyurusuna göre, LGS merkezi sınav sonuçları 11 Temmuz 2025’te açıklanacak. Öğrenciler, sonuçlarını "https://www.meb.gov.tr" internet adresinden öğrenebilecek. Bakanlık, sınav sonuç belgelerinin posta yoluyla gönderilmeyeceğini vurguladı.
TERCİH SÜRECİ: 14-24 TEMMUZ
LGS kapsamında tercih işlemleri 14-24 Temmuz 2025 tarihleri arasında yapılacak. Öğrenciler, belirlenen tarihler arasında tercihlerini e-Okul sistemi üzerinden gerçekleştirebilecek. Yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar ise 4 Ağustos 2025'te ilan edilecek.
NAKİL SÜRECİ 4-14 AĞUSTOS TARİHLERİNDE TAMAMLANACAK
LGS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından, öğrenciler için nakil süreci başlayacak. Yerleştirmeye esas 1. ve 2. nakil tercih başvuruları ve sonuçları, 4-14 Ağustos 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
BAŞVURU SÜRESİ UZATILDI
Milli Eğitim Bakanlığı, merkezi sınav başvuru süresini uzattığını duyurdu. Daha önce 11 Nisan 2025 olarak açıklanan son başvuru tarihi, 2-4 Nisan’daki idari izinler nedeniyle 16 Nisan 2025’e kadar uzatıldı.
Ayrıca, okul müdürlüklerinin başvuruları onaylama süreci de güncellendi. Önceden 14 Nisan 2025 olarak belirlenen onay süresi, 17 Nisan 2025 saat 17.00’ye kadar uzatıldı.