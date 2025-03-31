LGS 2025 için merak edilenler yanıtlandı! İşte sınav süreci hakkında tüm detaylar

SINAVA GİRERKEN ÖĞRENCİLERDEN İSTENECEK BELGELER

LGS sınavına girecek öğrencilerin mağduriyet yaşamaması için sınav günü yanlarında bazı belgeleri ve araç gereçleri bulundurmaları zorunlu olacak. Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre, öğrencilerin sınav salonuna giriş yapabilmesi için şu belgeleri getirmesi gerekiyor:

Fotoğraflı ve onaylı sınav giriş belgesi

Geçerli bir kimlik belgesi (Nüfus cüzdanı, kimlik kartı veya pasaport)