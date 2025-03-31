LGS 2025 için merak edilenler yanıtlandı! İşte sınav süreci hakkında tüm detaylar

Milli Eğitim Bakanlığı, 15 Haziran 2025'te gerçekleştirilecek Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava ilişkin sıkça sorulan soruları yanıtladı. İşte öğrencilerin bilmesi gereken tüm ayrıntılar...

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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LGS 2025 için merak edilenler yanıtlandı! İşte sınav süreci hakkında tüm detaylar - Resim: 1

Millî Eğitim Bakanlığı, 15 Haziran 2025'te 8. sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenecek ve 2-16 Nisan tarihleri arasında isteğe bağlı başvuruları alınacak Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezî sınava ilişkin merak edilen soruları yanıtladı.

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LGS 2025 için merak edilenler yanıtlandı! İşte sınav süreci hakkında tüm detaylar - Resim: 2

Sınavın başvuru ve uygulama kılavuzu "https://www.meb.gov.tr" internet adresinde yayımlandı.

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LGS 2025 için merak edilenler yanıtlandı! İşte sınav süreci hakkında tüm detaylar - Resim: 3

SINAV İSTEĞE BAĞLI OLACAK

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı “2025 Yılı Merkezî Sınav Sıkça Sorulan Sorular” dokümanına göre, öğrencilerin LGS'ye girme zorunluluğu bulunmuyor. 

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LGS 2025 için merak edilenler yanıtlandı! İşte sınav süreci hakkında tüm detaylar - Resim: 4

Sınava girmek isteyen öğrenciler, 2-16 Nisan 2025 tarihleri arasında e-Okul sistemi (eokul.meb.gov.tr) üzerinden ücretsiz olarak başvuru yapabilecek.

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LGS 2025 için merak edilenler yanıtlandı! İşte sınav süreci hakkında tüm detaylar - Resim: 5

Merkezî sınava başvuru için öğrencilerden herhangi bir ücret talep edilmeyecek.

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LGS 2025 için merak edilenler yanıtlandı! İşte sınav süreci hakkında tüm detaylar - Resim: 6

SINAV TARİHİ VE SAATLERİ

Merkezi sınav, 15 Haziran 2025 Pazar günü hem yurt içinde hem de yurt dışında aynı anda gerçekleştirilecek.

Birinci oturum: 09.30’da başlayacak ve 75 dakika sürecek.
İkinci oturum: 11.30’da başlayacak ve 80 dakika sürecek.

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LGS 2025 için merak edilenler yanıtlandı! İşte sınav süreci hakkında tüm detaylar - Resim: 7

SINAVIN KAPSAMI VE SORU DAĞILIMI

Birinci oturum (Sözel alan – 50 soru, 75 dakika):

Türkçe
T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
Yabancı Dil

İkinci oturum (Sayısal alan – 40 soru, 80 dakika):

Matematik
Fen Bilimleri

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LGS 2025 için merak edilenler yanıtlandı! İşte sınav süreci hakkında tüm detaylar - Resim: 8

SINAV GİRİŞ BELGESİ VE YERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınava girecek öğrencilerin sınav giriş yeri, salonu ve sıra numarası gibi bilgileri 4 Haziran 2025'te açıklanacak.

Fotoğraflı sınav giriş belgesi, okul müdürlükleri tarafından elektronik ortamda alınarak onaylanacak ve öğrencilere teslim edilecek.

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LGS 2025 için merak edilenler yanıtlandı! İşte sınav süreci hakkında tüm detaylar - Resim: 9

BİLGİLERİN GÜNCELLİĞİ ÖNEMLİ!

Öğrenciler, başvuru yapmadan önce e-Okul'daki kişisel bilgilerinin güncel olup olmadığını kayıtlı oldukları okul müdürlüğünden kontrol ettirmeli. Öğrenci bilgilerinin doğruluğundan okul yönetimi sorumlu olacak.

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LGS 2025 için merak edilenler yanıtlandı! İşte sınav süreci hakkında tüm detaylar - Resim: 10

SINAVA GİRERKEN ÖĞRENCİLERDEN İSTENECEK BELGELER

LGS sınavına girecek öğrencilerin mağduriyet yaşamaması için sınav günü yanlarında bazı belgeleri ve araç gereçleri bulundurmaları zorunlu olacak. Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre, öğrencilerin sınav salonuna giriş yapabilmesi için şu belgeleri getirmesi gerekiyor:

Fotoğraflı ve onaylı sınav giriş belgesi
Geçerli bir kimlik belgesi (Nüfus cüzdanı, kimlik kartı veya pasaport)

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LGS 2025 için merak edilenler yanıtlandı! İşte sınav süreci hakkında tüm detaylar - Resim: 11

Bunlara ek olarak, sınav sırasında kullanmaları için en az iki adet koyu siyah ve yumuşak kurşun kalem, bir kalemtıraş ve leke bırakmayan yumuşak bir silgi bulundurmaları gerekiyor.

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LGS 2025 için merak edilenler yanıtlandı! İşte sınav süreci hakkında tüm detaylar - Resim: 12

ÖZEL GEREKSİNİMLİ ÖĞRENCİLERİN SINAV HİZMETLERİ

Özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler, sınavda kendilerine uygun hizmetlerden yararlanabilecek. Ancak bunun için bazı prosedürlerin takip edilmesi gerekiyor. Örgün eğitime devam eden özel gereksinimli öğrencilerin bilgileri, okul müdürlükleri tarafından ilgili Rehberlik ve Araştırma Merkezi’ne (RAM) bildirilecek. Açık öğretim ortaokulu öğrencileri ise 16 Nisan 2025’e kadar açık öğretim ortaokulu müdürlüğüne başvuru yapmalı.

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LGS 2025 için merak edilenler yanıtlandı! İşte sınav süreci hakkında tüm detaylar - Resim: 13

Özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler, sürekli kullandıkları araç gereç ve cihazları sınavda yanlarında getirme hakkına sahip olacak.

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LGS 2025 için merak edilenler yanıtlandı! İşte sınav süreci hakkında tüm detaylar - Resim: 14

EVDE VEYA HASTANEDE EĞİTİM ALAN ÖĞRENCİLER NE YAPACAK?

Evde veya hastanede eğitim hizmeti alan öğrenciler için de sınav tedbir hizmetleri sunulacak. Ancak bu hizmetten faydalanmak için öğrencinin sınava alınacağı adresin veli ya da vasisi tarafından okul müdürlüğüne bildirilmesi gerekiyor. Daha sonra okul müdürlüğü, bilgileri ilgili Rehberlik ve Araştırma Merkezi’ne (RAM) iletecek.

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LGS 2025 için merak edilenler yanıtlandı! İşte sınav süreci hakkında tüm detaylar - Resim: 15

SINAV SONUÇLARI 11 TEMMUZ’DA AÇIKLANACAK

Milli Eğitim Bakanlığı’nın duyurusuna göre, LGS merkezi sınav sonuçları 11 Temmuz 2025’te açıklanacak. Öğrenciler, sonuçlarını "https://www.meb.gov.tr" internet adresinden öğrenebilecek. Bakanlık, sınav sonuç belgelerinin posta yoluyla gönderilmeyeceğini vurguladı.

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LGS 2025 için merak edilenler yanıtlandı! İşte sınav süreci hakkında tüm detaylar - Resim: 16

TERCİH SÜRECİ: 14-24 TEMMUZ

LGS kapsamında tercih işlemleri 14-24 Temmuz 2025 tarihleri arasında yapılacak. Öğrenciler, belirlenen tarihler arasında tercihlerini e-Okul sistemi üzerinden gerçekleştirebilecek. Yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar ise 4 Ağustos 2025'te ilan edilecek.

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LGS 2025 için merak edilenler yanıtlandı! İşte sınav süreci hakkında tüm detaylar - Resim: 17

NAKİL SÜRECİ 4-14 AĞUSTOS TARİHLERİNDE TAMAMLANACAK

LGS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından, öğrenciler için nakil süreci başlayacak. Yerleştirmeye esas 1. ve 2. nakil tercih başvuruları ve sonuçları, 4-14 Ağustos 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

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LGS 2025 için merak edilenler yanıtlandı! İşte sınav süreci hakkında tüm detaylar - Resim: 18

BAŞVURU SÜRESİ UZATILDI

Milli Eğitim Bakanlığı, merkezi sınav başvuru süresini uzattığını duyurdu. Daha önce 11 Nisan 2025 olarak açıklanan son başvuru tarihi, 2-4 Nisan’daki idari izinler nedeniyle 16 Nisan 2025’e kadar uzatıldı.

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LGS 2025 için merak edilenler yanıtlandı! İşte sınav süreci hakkında tüm detaylar - Resim: 19

Ayrıca, okul müdürlüklerinin başvuruları onaylama süreci de güncellendi. Önceden 14 Nisan 2025 olarak belirlenen onay süresi, 17 Nisan 2025 saat 17.00’ye kadar uzatıldı.

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