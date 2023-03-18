LGS hakkında merak edilen 15 soru

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezî sınava ilişkin merak edilen soruları yanıtladı. "LGS Sıkça Sorulan Sorular" da, sınava girerken öğrencilerden istenecek belgeler, sınav yerinin nasıl öğrenileceği, merkezî sınavda oturumlarda hangi derslerin olacağı ve soru dağılımının nasıl yapılacağı gibi konular yer alıyor. İşte LGS hakkında en çok merak edilenler ve yanıtları...