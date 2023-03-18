LGS hakkında merak edilen 15 soru
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezî sınava ilişkin merak edilen soruları yanıtladı.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezî sınava ilişkin merak edilen soruları yanıtladı. "LGS Sıkça Sorulan Sorular" da, sınava girerken öğrencilerden istenecek belgeler, sınav yerinin nasıl öğrenileceği, merkezî sınavda oturumlarda hangi derslerin olacağı ve soru dağılımının nasıl yapılacağı gibi konular yer alıyor. İşte LGS hakkında en çok merak edilenler ve yanıtları...
1- MERKEZÎ SINAV BAŞVURU VE UYGULAMA KILAVUZU NEREDE YAYIMLANDI?
- Kılavuz https://www.meb.gov.tr internet adresinde yayımlandı.
2- SINAV NE ZAMAN YAPILACAK?
- Merkezî sınav, 4 Haziran’da yapılacak. Birinci oturum 09.30’da, ikinci oturum 11.30’da uygulanacak.
3- SINAV BAŞVURUSU NEREDEN YAPILACAK, BAŞVURU ÜCRETLİ Mİ?
- Merkezî Sınav başvuruları; yurt dışında e-Okul sistemine kayıtlı olmayan okullarda öğrenim gören öğrenciler ile deprem nedeniyle olağanüstü hal ilan edilen illerde (Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa) kayıtlı öğrenciler hariç, diğer tüm 8’inci sınıf öğrencileri için Bakanlık tarafından yapılacak. Başvurular ücretsiz.