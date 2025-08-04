LGS'de istediği liseye giremeyenler dikkat! Nakil dönemi ne zaman, kimler başvurabilir? Süreç nasıl işleyecek?
LGS yerleştirme sonuçları açıklandı. Şimdi gözler nakil sürecinde. Hangi öğrenciler nakil başvurusu yapabilir, kaç tercih hakkı var, puanı yetmeyenlerin şansı ne? Tüm soruların yanıtı burada...
NAKİL SÜRECİ NEDİR?
Nakil, yerleştiğiniz liseyi değiştirme hakkıdır. MEB tarafından belirlenen tarihlerde öğrenciler istedikleri başka okullara geçiş yapmak için tercih başvurusunda bulunabilir.
KİMLER NAKİL BAŞVURUSU YAPABİLİR?
Yerleştiği okuldan memnun olmayan her öğrenci nakil başvurusu yapabilir. Boş kontenjan bulunması ve öğrencinin puanının yeterli olması durumunda geçiş yapılabilir.
KAÇ TERCİH HAKKI VAR?
Her nakil haftasında 3 farklı okul tercihi yapılabilir. Tercih edilecek okulların aynı tür olması zorunlu değildir.
PUANI YETEN HERKES GEÇEBİLİR Mİ?
Hayır. Nakil için hem kontenjanın açık olması hem de öğrencinin puanının yeterli olması gerekir. Aynı okula birden fazla başvuru yapılırsa en yüksek puanlı öğrenci yerleşir.
YÜZDELİK DİLİMİME GÖRE NAKİLDE ŞANSIM VAR MI?
Yüzdelik dilim, yalnızca fikir verir. Boş kontenjanın durumu ve başvuru yoğunluğu göz önüne alınarak, asıl yerleştirme puan üstünlüğüne göre yapılır.
HANGİ OKULLAR ARASINDA NAKİL YAPILABİLİR?
Anadolu, fen, sosyal bilimler ve meslek liseleri arasında nakil yapılabilir. Aynı dönemde farklı lise türlerinden tercihler yapılabilir.
PUANIM DÜŞÜK, YİNE DE ŞANSIM VAR MI?
Evet. Okullarda boş kontenjan oluşması durumunda, bir önceki yerleştirme puanından daha düşük puanla da öğrenci kabul edilebilir.