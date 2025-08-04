Liselere Geçiş Sistemi yerleştirme raporu yayımlandı

Milli Eğitim Bakanlığı, 2025 yılına ait “Liselere Geçiş Sistemi Kapsamında Yerleştirme Raporu”nu yayımladı.



Raporda, yerel ve merkezî yerleştirme oranları, okul türlerine göre dağılım, tercih sırasına göre yerleşme verileri ve yüzde 5’lik dilimdeki öğrencilerin başarı profili gibi ayrıntılı istatistikler kamuoyuyla paylaşıldı. Raporda son üç yıla ait karşılaştırmalı verilere de yer verildi.