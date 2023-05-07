Bakan Özer açıkladı: 15 Mayıs'ta okullar tatil mi?
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yaptığı son dakika açıklaması ile seçim günü için yeni bir karar alındığını bildirdi. Cumhurbaşkanlığı ve 28. dönem milletvekilliği seçimleri ile ilgili kararın ardından "15 Mayıs'ta okullar tatil mi? Öğretmenler idari izinli mi?" şeklinde araştırılıyor.
2023 seçimlerine kısa bir zaman kala, okulların 15 Mayıs'ta tatil olup olmadığı araştırılmaya başladı. Her seçim döneminde, oy kullanma işlemleri MEB'e bağlı okullarda gerçekleştiriliyor.
Sabah erken saatlerde başlayan ve akşama kadar süren oy kullanma işlemleri nedeniyle, okulların bir gün sonrasında eğitime hazır olup olmayacağı merak ediliyor. Peki, 15 Mayıs'ta okullar tatil mi? 2023 seçimlerinden sonra okullar tatil edilecek mi? İşte detaylar...
15 MAYIS'TA OKULLAR TATİL Mİ?
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, katıldığı bir televizyon programında, seçim nedeniyle 15 Mayıs tarihinde okulların eğitim öğretime devam edip etmeyeceğine ilişkin şu ifadeleri kullandı:
- Okulları sağlıklı bir şekilde bir sonraki güne hazırlamak için seçimin ertesi günü bir gün eğitime ara vereceğiz. Öğretmenlerimizi de idari izinli sayacağız.
SEÇİM GÜNÜ YASAKLARI NELER?
Seçim günü saat 06.00'dan gece 24.00'a kadar alkollü içki satışı yasak olacak. Emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlar dışında yerleşim yerlerinde kimse silah taşıyamayacak.
Seçim günü kahvehane, kıraathane ve internet kafe gibi bütün umumi eğlence yerleri kapalı olacak. Eğlence yeri niteliğindeki lokantalarda yalnızca yemek verilebilecek. Seçim günü saat 18.00'dan sonra düğünler yapılabilecek.
YSK'nın kararlarına göre saat 18.00'a kadar basın yayın organlarında seçimler ve sonuçlarına ilişkin haber tahmini ve yorum yapılması yasak olacak.