Bakan Özer açıkladı: 15 Mayıs'ta okullar tatil mi?

2023 seçimlerine kısa bir zaman kala, okulların 15 Mayıs'ta tatil olup olmadığı araştırılmaya başladı. Her seçim döneminde, oy kullanma işlemleri MEB'e bağlı okullarda gerçekleştiriliyor.

Sabah erken saatlerde başlayan ve akşama kadar süren oy kullanma işlemleri nedeniyle, okulların bir gün sonrasında eğitime hazır olup olmayacağı merak ediliyor. Peki, 15 Mayıs'ta okullar tatil mi? 2023 seçimlerinden sonra okullar tatil edilecek mi? İşte detaylar...