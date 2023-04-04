2023 Sözleşmeli öğretmen mülakat yerleri nereden öğrenilir, açıklandı mı?
Sözleşmeli Öğretmenlik mülakat yerleri Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanacak. 45 bin öğretmen ataması için tercihleri 2-6 Mayıs, atama sonuçları 8 Mayıs tarihinde duyurulacak. Binlerce öğretmen adayı MEB'ten gelecek son dakika açıklamasına odaklandı. İşte detaylar
MEB Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri için kritik günlere girildi. Binlerce öğretmen adayı 45 bin öğretmen ataması mülakat yerleri için Milli Eğitim Bakanlığı'ndan gelecek son dakika açıklamasına kilitlendi. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in aktardığına göre süreçleri tamamlayan adaylar görevlerine başlayacak. Peki Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri açıklandı mı, nasıl ve nereden öğrenilir?
Milli Eğitim Bakanlığı 2023 öğretmen atama takvimine göre sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri 4 Nisan Salı günü açıklanacak.
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK SÖZLÜ SINAVI NE ZAMAN?
Yayımlanan 45 bin öğretmen ataması takvimine göre sözleşmeli öğretmenlik mülakatları 7-16 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
Mülakat sonuçları ise 18 Nisan tarihinde açıklanacak.
ATAMA TERCİHLERİ NE ZAMAN?
Sonuçların ilanı ve itirazların alınması ardından sözleşmeli öğretmenlik tercihleri başlayacak. Atama tercihleri 2-6 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşecek ve sonuçlar 8 Mayıs günü adaylar ile paylaşılacak.
2023 MEB ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ
• Sözlü Sınavların Yapılması 07-16/04/2023
• Sözlü Sınav Sonuçlarının İlanı 18/04/2023
• Sözlü Sınav Sonuçlarına İlişkin İtirazların Alınması 24-25/04/2023