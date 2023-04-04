2023 Sözleşmeli öğretmen mülakat yerleri nereden öğrenilir, açıklandı mı?

MEB Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri için kritik günlere girildi. Binlerce öğretmen adayı 45 bin öğretmen ataması mülakat yerleri için Milli Eğitim Bakanlığı'ndan gelecek son dakika açıklamasına kilitlendi. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in aktardığına göre süreçleri tamamlayan adaylar görevlerine başlayacak. Peki Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri açıklandı mı, nasıl ve nereden öğrenilir?