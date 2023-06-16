Mezunları en kolay iş bulabilen ilk 25 üniversite hangisi?
YKS'ye sayılı saatler kaldı. Üniversite adayları ve aileleri, şimdiden en iyi üniversiteleri araştırmaya başladı. Peki mezunları en kolay iş bulabilen 25 üniversite hangisidir? CALIBRE Kariyer ve Yetenek Yönetimi Derneği’nin verilerine göre mezunları en kolay iş bulabilen ilk 25 üniversite...
Milyonlarca üniversite adayı, YKS maratonunun sonuna geldi. 17 Haziran
Cumartesi ve 18 Haziran Pazar günleri yapılacak iki oturumlu sınavda, adaylar ter dökecek. Sınavdan sonra adayları ve ailelerini şüphesiz önemli bir aşama daha bekliyor. Üniversite tercih dönemi. peki mezunları en kolay iş bulabilen ilk 25 üniversite hangisi? İşte CALIBRE Kariyer ve Yetenek Yönetimi Derneği’nin verilerine göre o üniversiteler...
25. GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün talimatı ile 1926 yılında temelleri atılan Gazi Üniversitesi, "Orta Muallim Mektebi ve Terbiye Enstitüsü" adıyla açılmıştır. İsmi 1929 yılında "Gazi Orta Muallim Mektebi ve Terbiye Enstitüsü" olarak değiştirilmiş, 1976 yılında “Gazi Eğitim Enstitüsü” adını almış, 1982 yılında da “Gazi Üniversitesi” kimliğine kavuşmuştur.
24. ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ
Çankaya Üniversitesi, Sıtkı Alp Eğitim Vakfı tarafından 9 Temmuz 1997 tarih ve 4282 sayılı yasa ile kurulmuştur. İlk öğrencilerini aynı yıl 1997-1998 akademik yılı için kabul etmiştir. Balgat ve Eskişehir Yolu 29. km’de olmak üzere iki kampüsü bulunmaktadır.
23. EGE ÜNİVERSİTESİ
Ege Üniversitesi, 20 Mayıs 1955 tarihinde yayınlanan 6595 sayılı kanunla 9 Mart 1956 tarihinde, İzmir'de Ege Bölgesi’nin ilk, Türkiye'nin 5. üniversitesi olarak eğitim-öğretim hayatına başlayan devlet üniversitesi.