Milyonlarca üniversite adayı, YKS maratonunun sonuna geldi. 17 Haziran

Cumartesi ve 18 Haziran Pazar günleri yapılacak iki oturumlu sınavda, adaylar ter dökecek. Sınavdan sonra adayları ve ailelerini şüphesiz önemli bir aşama daha bekliyor. Üniversite tercih dönemi. peki mezunları en kolay iş bulabilen ilk 25 üniversite hangisi? İşte CALIBRE Kariyer ve Yetenek Yönetimi Derneği’nin verilerine göre o üniversiteler...