Okullar ne zaman kapanacak?

ARA TATİL KAÇ GÜN SÜRECEK?



Milli Eğitim Bakanlığı, Kahramanmaraş’ta yaşanan deprem sonrası ara tatil takviminde değişikliğe gitmedi. Dönem başında açıklanan 2022-2023 eğitim öğretim yılı çalışma takvimi uygulanacak.

Takvime göre ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için ara tatil 17-20 Nisan tarihlerinde yapılacak. Diyanet takvimine göre ise Ramazan ayı 20 Nisan cuma günü sona erecek. Hemen ardından ise 21 Nisan’da üç günlük bayram tatili başlayacak.

Ara tatil sebebiyle okullarda eğitim öğretim faaliyetleri 14 Nisan cuma günü sona erecek. MEB takvimine göre ara tatil 17 Nisan’da sona erecek. Ancak Ramazan Bayramı tatili sebebiyle okullar 24 Nisan Pazartesi günü açılacak.