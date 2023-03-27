Okullar ne zaman kapanacak?
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 'Okullar ne zaman kapanacak?' sorusuna yanıt verdi. Bakan Özer, "2022-2023 eğitim öğretim yılı 16 Haziran'da sona eriyor. Herhangi bir uzatma yapmayacağız" açıklamasında bulundu.
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, okulların kapanacağı tarihi açıkladı. Bakan Özer, şu açıklamada bulundu:
- 2022-2023 eğitim öğretim yılı 16 Haziran'da sona eriyor. Herhangi bir uzatma yapmayacağız.
İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN, ERTELENECEK Mİ?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2023 iş takvimi sonrasında, okullarda ikinci ara tatilin ne zaman başlayacağı belirlendi. Buna göre; Okullarda ikinci ara tatil 17-20 Nisan 2023'te yapılacak.
ARA TATİL KAÇ GÜN SÜRECEK?
Milli Eğitim Bakanlığı, Kahramanmaraş’ta yaşanan deprem sonrası ara tatil takviminde değişikliğe gitmedi. Dönem başında açıklanan 2022-2023 eğitim öğretim yılı çalışma takvimi uygulanacak.
Takvime göre ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için ara tatil 17-20 Nisan tarihlerinde yapılacak. Diyanet takvimine göre ise Ramazan ayı 20 Nisan cuma günü sona erecek. Hemen ardından ise 21 Nisan’da üç günlük bayram tatili başlayacak.
Ara tatil sebebiyle okullarda eğitim öğretim faaliyetleri 14 Nisan cuma günü sona erecek. MEB takvimine göre ara tatil 17 Nisan’da sona erecek. Ancak Ramazan Bayramı tatili sebebiyle okullar 24 Nisan Pazartesi günü açılacak.